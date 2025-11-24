Predstavnica Palestine trdi, da so ji na Miss Universe ukradli zmago

Nadeen Ayoub, predstavnica Palestine na Miss Universe, je izrazila ogorčenje nad izidi glasovanja v kategoriji Najlepše osebe, kjer naj bi jo oropali zaslužene zmage. Trdi, da je imela skoraj do konca glasovanja največ glasov, a je nato nenadoma prvo mesto prevzela predstavnica Tanzanije, kar naj bi bilo praktično nemogoče brez manipulacije.

Predstavnica Palestine na tekmovanju za Miss Universe, Nadeen Ayoub, je na družbenih omrežjih sporočila, da jo je lepotno tekmovanje, ki so ga letos zaznamovali številni javni škandali, okradlo v kategoriji Najlepše osebe, za katero se je glasovalo prek aplikacije Miss Universe. Nadeen je objavila posnetek, ki ga je začela z dejstvom, da mora z javnostjo deliti nekaj zelo pomembnega. Sem nekdo, ki se zavzema za pravičnost. Vedno bom zagovarjala tisto, kar verjamem, da je prav, in izpostavila tisto, kar mislim, da ni. Do zadnjega trenutka sem vodila v kategoriji za najlepše ljudi, ki pa je bila na koncu edina kategorija, ki je niso razglasili ali nagradili. Kljub temu da je bilo tekmovanje že zaključeno, je začela svojo izpoved manekenka.

Ob tem je delila tudi posnetek zaslona, ki prikazuje, da je še 42 minut do konca glasovanja prejela največ glasov v omenjeni kategoriji. Sodeč po fotografiji zaslona je imela Nadeen v tistem trenutku 182.387 glasov, za njo pa je bila predstavnica Tanzanije Nisae Yona s 177.328 glasovi. "Do konca glasovanja je bilo še malo več kot 30 minut, nato pa je v dveh minutah druga tekmovalka prejela 20.000 glasov," je povedala Palestinka in delila še fotografijo, na kateri se je predstavnica Tanzanije povzpela na prvo mesto. "To je praktično nemogoče doseči, razen če bi glasovala več kot ena oseba in predvsem ni realno. Mislim, da je to nepošteno do mene," je bila jasna razočarana Nadeen. "Moram se postaviti zase in tudi za druge. Kot ženska iz Palestine se bom vedno zavzemala za tisto, kar je prav, in opozarjala na krivice, ne glede na to, za koga gre. In v tem primeru se mi je zgodila krivica."

Posnetki zaslona, ki prikazujejo glasove v kategoriji. FOTO: Instagram icon-expand

Zaključila je, da nikakor ne gre za nagrado. "Dobila sem največjo krono in nagrado, ker sem lahko predstavljala Palestino in bila glas svojega ljudstva. Tudi glas vseh tistih, ki želijo spregovoriti in videti pravico, lepoto in kulturo na svetu. Verjamem, da sem že s tem zmagovalka, ker pa nekaj ni bilo pravično, je bil čas, da spregovorim."