Predstavnica Slovenije bi utegnila postati Miss Earth 2018

23-letna Danijela Burjan je osvojila dve zlati in eno bronasto medaljo

Septembra letos je v ljubljanski Festivalni dvorani na finalnem izboru za Miss Earth Slovenije zmagala Danijela Burjan, laskave naslove pa so podelili tudi trem spremljevalkam. Prva spremljevalka je postala Kaja Jokič iz Ljubljane, druga spremljevalka, prav tako Ljubljančanka, je postala Nika Kara, tretja pa Koprčanka Sandra Zulić.

Danijela je že odpotovala na Filipine, kjer bo 4. novembra v filipinski prestolnici Manila zastopala barve slovenske zastave na mednarodnem finalnem tekmovanju Miss Earth. 23-letna Štajerka iz Zreč študira na ljubljanski Fakulteti za veterino in pravi, da bi se v prihodnosti rada ukvarjala z zdravljenjem velikih živali, kot so konji in govedo. Ob študiju se ukvarja tudi s petjem jazza.

23-letnica je v Manili že pokazala svoj talent. Zapela je zahtevno operno pesem in osvojila zlato medaljo v svoji AIR skupini. To pa ni edino zlato, ki ga bo ponesla domov – zlata medalja ji je bila podeljena tudi zaradi glamurozne večerne toalete, pod katero se je podpisal filipinski modni oblikovalec Louis Palanginini, na tekmovanju v kopalkah pa je osvojila bron. S tremi medaljami se trenutno nahaja na neverjetnem drugem mestu, tik za predstavnico Mehike, ki je uspela osvojiti vse tri zlate medalje.