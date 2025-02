Predstavnik Justina Bieberja zavrnil ugibanja o zvezdnikovem stanju

Zvezdnikov predstavnik je zdaj zavrnil ta ugibanja. Kot je dejal po poročanju CNN, je Bieber zaposlen z ustvarjanjem nove glasbe in očetovstvom. Namigovanja, ki so se pojavila tudi v medijih, so po besedah predstavnika "izčrpavajoča in bedna". Ob tem je priznal, da je bilo preteklo leto za Bieberja prelomno, saj da je zaključil več tesnih prijateljstev in poslovnih odnosov.

Bieber je naslovnice polnil pred dnevi, ko sta z ženo zapuščala restavracijo. Tedaj se je sporekel s paparacom, ki se mu je zahvalil. "Nespoštljivo je, da se mi zahvaljuješ, medtem ko te ne prosim, da si tukaj," mu je dejal glasbenik. Slišati je tudi, da je Justinovo vedenje v zadnjem obdobju nesprejemljivo in da je zvezdnik neukrotljiv. Justin je prejšnji vikend sicer nastopil na dobrodelni hokejski tekmi v Los Angelesu.