Predstavnik Swiftove: Taylor zasebno letalo redno posoja drugim

Da bi nekoliko umiril strasti na družbenih omrežjih in opral ime glasbenice, je za E!News spregovoril zastopnik Swiftove in pojasnil, zakaj je do tega prišlo. "Zasebno letalo Taylor Swift je redno na posodo drugim posameznikom. Pripisati večino ali vsa ta potovanja njej je tako očitno napačno." Zvezdnica se na ugotovitve raziskave in buren odziv javnosti še ni odzvala.