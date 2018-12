Predstavnik zvezdnice: Droge niso krive za njeno poškodbo

Melanie Janine Brown, članica glasbene skupine Spice Girls, ki je bolj znana pod vzdevkom Mel B, je nedavno napisala knjigo Brutally Honest(Brutalno Iskreno), v kateri je spregovorila o desetletju nasilnega odnosa, ki ga je preživela v zakonu z nekdanjim soprogom Stephenom Belafontejem.

Sledila je promocija, a zadnje podpisovanje knjige je odpovedala, razloga za to pa ni javila. Po nekaj dnevih tišine pa je zvezdnica javila, da je v bolnišnici, kajti poškodovala si je rebri ter roko, in čakala jo jo večurna operacija. Ker so jo nekateri nazadnje opazili, kako s prijatelji ponočuje, so zvezdnico hitro pobarali, ali je krivec za poškodbe alkohol in droge – kajti zvezdnica je v preteklosti zlorabljala oboje. A zvezdnica to odločno zanika.