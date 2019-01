Pregrešno draga darila za deklice klana Kardashian - Jenner

Kim Kardashian West je božično novoletni čas izkoristila za to, da je svojima hčerkama North in Chicago ter hčerkam svojih sester podarila prestižne torbice modne znamke Louis Vuitton, za eno torbico iz kolekcijeMini HL Speedy Bag pa je odštela približno 540 evrov. Na fotografiji, ki jo je delila v svoji Instagram zgodbi, je zapisala: ''Te torbice sem kupila na Japonskem za božično obdarovanje vseh deklic v družini.'' Njeni hčerki, petletna North in enoletna Chicago ter nečakinje, šestletna Penelope, dveletna Dream, devetmesečna True in 11-mesečna Stormiso tako v svojo kolekcijo do sedaj prejetih luksuznih daril dodale tudi dizajnerske torbice.

540 evrov za eno torbico pa je za Kim pravzaprav drobiž: pred meseci je namreč hčerki North za njen peti rojstni dan podarila 650 evrov vredno torbico modne znamke Alexander Wang.

Obdarovanje s pregrešno dragimi darili pa je še posebej blizu 21-letni Kylie Jenner, ki je pred časom delila posnetek, v katerem je izpostavila delček svoje in hčerkine glamurozne omare ter pokazala torbico znamke Hermés Birkin, za katero je odštela več kot 26,000 evrov. Ob tem je dejala, da bo prav ta torbica romala v roke njeni prvorojenki, takoj, ko bo dovolj stara, da bo rekla: ''Mami, rada bi imela svojo torbico.''

Kylie je na svojem Instagramu delila posnetek, na katerem je posneta reakcija njene 11-mesečne hčerke Stormi Webster v trenutku, ko je v roke prejela Kimino darilo. Ob deljenem posnetku je ponosna mlada mamica zapisala: ''Stormi na novem stolčku, ki ji ga je kupil njen očka ... In o moj bog, ta punca je dala torbico na ramo, ne morem verjeti!''