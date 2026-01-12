Naslovnica
Tuja scena

Pregrešno drage 'darilne vrečke': potovanja, kozmetika in gurmanski presežki

Los Angels, 12. 01. 2026 19.29 pred 37 minutami 1 min branja 1

Avtor:
E.M.
Zlati globusi

Zmagovalci zlatih globusov so domov vzeli veliko več kot le kipec. Skupni sklad daril za nagrajence in podeljevalce nagrad je namreč štel več kot milijon ameriških dolarjev. Dobitniki 'darilne vrečke' so lahko izbirali med luksuznimi potovanji, razkošno kozmetiko in pregrešno dragimi gurmanskimi presežki.

Dobitniki zlatega globusa in tisti, ki so nagrade v posameznih kategorijah podelili, so domov odšli polnih rok. Organizatorji prireditve so v sporočilu za javnost razkrili, med katerimi luksuznimi pokloni so lahko izbirali in seznam ponudbe tudi letos ni razočaral. "Prejemniki bodo imeli možnost prilagoditi izbor svojim osebnim interesom," so razkrili.

Zlati globusi
Zlati globusi
FOTO: AP

In med čim so lahko izbirali? Lanskoletno ponudbo potovanj so organizatorji letos kar podvojili. Nagrajenci so tako lahko na primer izbirali med počitnicami v luksuznem hotelu na Maldivih, oddihom na tropskih otokih Turks in Caicos, občudovanjem lepot Finske in bivanjem v prvem hotelu pod vodo. Za ljubitelje plovil je bilo na vodi tudi petdnevno rajanje na luksuzni jahti.

Dolgočasna ni bila niti izbira lepotnih produktov in storitev. Vse od nege kože, na katero stavi Brad Pitt, pa do luksuznih tretmajev za več tisočakov. Med darili je bila na voljo tudi ekskluzivna izkušnja v telovadnici, na katero prisegajo Taylor Swift, Hailey Bieber in Ashley Graham.

Organizatorji niso pozabili niti na gurmane. Vse od priljubljene znamke gina do kozarcev za martini v višini 500 ameriških dolarjev. V 'darilni vrečki' je bilo moč najti tudi prestižno znamko cigar in steklenico redkega francoskega vina s pregrešno drago ceno 210 ameriških dolarjev oziroma 180 tisoč evrov.

KOMENTARJI1

Duh8
12. 01. 2026 20.05
210 ameriških dolarjev =180 tisoč €????🤑
bibaleze
