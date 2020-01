Prehranjevalne in spalne navade Cristiana Ronalda

34-letnik zaužije šest manjših obrokov na dan, med vsakim izmed njih pa minejo od tri do štiri ure. Njegov jedilnik vključuje živila, ki podpirajo prehranske potrebe profesionalnega nogometaša, obenem pa ustrezajo hitremu metabolizmu, ki ga ima večina vrhunskih športnikov. Na ta način ohranja eksplozivne mišice in zelo malo maščobne mase.

Pri načrtovanju jedilnika mu pomaga njegov osebni nutricionist, ki ga spremlja že od časa, ko je igral v klubu Real Madrid. Na njegovem krožniku so pogosto polnozrnate žitarice, sveže sadje in puste beljakovine, ki jih vsebujejo ribe in morski sadeži. Slednji so vedno sveži in nikoli zmrznjeni. Pri vsakem obroku ja prisotna tudi velika skleda solate in voda brez dodatkov. Za zajtrk najpogosteje zaužije sir, šunko, jogurt z nizko vsebnostjo maščob, sadje in opečenec z avokadom. V eni od preteklih izjav je dejal, da je piščanec zanj 'čarobna hrana', ker je bogat s proteini in vsebuje zelo malo maščob. Na njegovem jedilniku ne najdemo gaziranih pijač, izogiba pa se tudi rdečemu mesu.

Njegov nekdanji soigralec Patrice Evra je o njem dejal: ''Vsem tistim, ki jih Cristiano povabi k sebi domov, priporočam, da ponudbo zavrnejo. Ta fant je stroj, vedno trenira. Obiskal sem ga po treningu in bil sem že res utrujen, na njegovi mizi pa sem našel le solato, piščančja prsa in navadno vodo – nobene druge pijače.''

Druga pomembna stvar pri Ronaldovem ohranjanju vrhunske forme je količina spanca in dnevnega počitka. Poleg osemurnega nočnega spanca je namreč pomemben tudi 90-minutni dnevni počitek oziroma dremanje. Le-tega pa ne opravi v enem kosu, temveč petkrat na dan po približno 18 minut.