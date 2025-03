Preiskava smrti Gena Hackmana in njegove žene še vedno v teku

Čeprav sta vzroka smrti že znana, se preiskava smrti igralca Gena Hackmana in njegove žene Betsy Arakawa nadaljuje. Šerif okrožja Santa Fe je razkril, da bo preiskava ostala aktivna, dokler ne bodo razrešena vsa odprta vprašanja v primeru. Policija še vedno ni dobila odgovorov, zakaj je umrl tudi družinski pes, ki so ga našli ob truplu Arakawe in zakaj zvezdnik ni poklical pomoči, ko je umrla žena.

Trupli Hackmana in Betsy so našli 26. februarja v njunem domu v Santa Feju. Rezultati obdukcije so bili objavljeni teden in pol kasneje in so razkrili, da sta umrla naravne smrti. 63-letnica je najverjetneje umrla 11. februarja zaradi zapletov, ki jih je povzročil hantavirusni pljučni sindrom. To je redka, a resna bolezen dihal, ki se pojavi po izpostavljenosti okuženim glodavcem.

Zakaj Hackman ni poklical pomoči?

Po podatkih, ki jih je zabeležil Hackmanov srčni spodbujevalnik, naj bi zvezdnik umrl teden dni za ženo, 18. februarja. Igralec je umrl zaradi hude srčne bolezni. Poleg tega je imel Alzheimerjevo bolezen, ki je bila v napredovali fazi. Njegov prijatelj Tom Allin je pred kratkim povedal, da Hackman ni mogel poklicati pomoči, ker ni imel mobilnega telefona.