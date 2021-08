Prejemnica zlatega gumba predčasno zapušča šov zaradi bolezni

Jane Marczewski, ki ustvarja pod imenom Nightbirde, boleha za rakom. Pred več tedni se je predstavila v 16. sezoni šova America’s Got Talent, v katerem je navdušila s svojim izjemnim vokalom, za svoj nastop pa je od Simona Cowlla prejela celo zlati gumb. Zdaj je svojim oboževalcem sporočila, da je na žalost ne bodo videli v nadaljevanju tekmovanja, saj se je bolezen vrnila.

icon-expand Jane Marczewski je sporočila, da zapušča šov, ker je rak napredoval. FOTO: Profimedia

Jane Marczewski se je na avdiciji za 16. sezono šova America’s Got Talent predstavila z lastno pesmijo It’s OK (Vse je v redu). S svojim izjemnim vokalom in nastopom je ganila in prepričala strogega žiranta Simona Cowlla, ki je zanjo pritisnil zlati gumb. Tekmovalka, ki je imela velike možnosti za zmago, je zaradi zdravstvenih težav odstopila od tekmovanja. Novico je sporočila na družbenih omrežjih, kjer je objavila svojo črno-belo fotografijo ter zapisala, da bo vso svojo energijo usmerila v boj s to zahrbtno boleznijo. Med drugim je zapisala, da ji je bilo v čast, da se je predstavila na odru America’s Got Talent, in da so se ji uresničile sanje. "Od avdicije se je moje zdravje poslabšalo in boj z rakom zahteva vso mojo energijo in pozornost. Zelo sem žalostna, ko sporočam, da v tej sezoni šova America’s Got Talent ne bom mogla nadaljevati. Življenje ne daje vedno odmora tistim, ki si ga zaslužijo – toda to smo že vedeli." Svoj zapis je končala z zahvalo svojim oboževalcem, ki ji ves čas stojijo ob strani in jo podpirajo v tej bitki:"Ostanite z mano, kmalu bom bolje. Načrtujem svojo prihodnost, ne pa zapuščine. Sem v precej slabem stanju, a še vedno imam sanje."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

30-letna Jane Marczewski je v pesmi It’s OK opisala zadnje leto svojega življenja, ko se je borila z zahrbtno in težko boleznijo – rakom. S svojim nastopom je prepričala vse štiri žirante, Sofio Vergara, Heidi Klum, Howieja Mandela in nenazadnje tudi najstrožjega člana četverice, Simona Cowlla: "Letos je bilo kar nekaj odličnih pevcev in ne bom ti dal 'ja'." Potem pa je stopnjevanje napetosti pretrgal z besedami: "Dal ti bom nekaj več," in nato je pritisnil na zlati gumb. Kot je kasneje povedal za People, je nagradil njeno '' posebno avdicijo'' in ''njeno izvirno pesem'': "Ko je povedala, opisala, kaj prestaja zaradi bolezni, me je to resnično ganilo. To je bil zelo poseben trenutek."

Na Janin zapis sta se odzvali tudi Heidi Klum in Sofia Vergara. "Na nastopih v živo bomo pogrešali tvojo energijo, strast in čudovit glas," je zapisala Klumova. "Celotna družina šova America’s Got Talent te ima rada in vsi držimo pesti zate." Na novico se je odzvala tudi Sofia Vergara, ki ji je zaželela načrtovanje svetle prihodnost in dodala: "Tvoja energija, nasmeh in izjemen glas bomo pogrešani v oddajah v živo, vendar navijamo zate in tvoje velike sanje!" Če imate tudi vi kakšen skrit talent, ne zamudite nove, 8. sezone priljubljenega šova Slovenija ima talent. Prijave za sodelovanje v šovu Slovenija ima talent so še vedno odprte. Pohitite in se prijavite!