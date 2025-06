Prekinila prekletstvo? Manekenka kljub 27 letom še vedno v družbi DiCapria

Zdi se, da je Vittoria Ceretti prekinila prekletstvo preteklih deklet hollywoodskega zvezdnika Leonarda DiCapria. Italijanska manekenka je namreč v začetku meseca dopolnila 27 let in s tem že 'konkretno' prekoračila čarobno mejo 25 let. Mejo, ki je do sedaj ni prekoračila še nobena zvezdnikova izbranka.

Hollywoodskega zvezdnika Leonarda DiCapria tuji mediji že dlje časa povezujejo z italijansko manekenko Vittorio Ceretti. Čeprav igralec in italijanska lepotica zveze nikoli nista javno potrdila, se pred radovednimi očmi fotografov že dolgo ne skrivata. In zdi se, da se med njima plete nekaj več, kot poletna romanca. Vittoria je namreč v začetku meseca dopolnila 27 let in postala najstarejše dekle dobitnika oskarja, ki se navadno giblje med dekleti, mlajšimi od 25 let.

Vittoria Ceretti FOTO: Profimedia icon-expand

Govorice o zvezi med Leonardom in Vittorio so se pričele širiti leta 2023, ko sta bila skuaj opažena v francoskem Cannesu. Od tedaj dalje so ju fotografi večkrat skupaj ujeli v objektive. Letos sta se igralec in manekenka celo istočasno udeležila glamuroznega Met Gala dogodka, a sta se po rdeči preprogi sprehodila ločeno.