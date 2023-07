Prekletstvo klana Kardashian: zakaj se ga bojijo predvsem športni privrženci?

Ali je kariera Kyliana Mbappeja res v nevarnosti, ker se je ob dnevu neodvisnosti družil s Kim Kardashian? Ali vse moške, ki so bili nekoč v romantični zvezi z eno od sester, čaka takšna ali drugačna nesreča? Takšnega mnenja so spletni uporabniki, ki so prepričani, da je prekletstvo klana Kardashian resnično.

Pretekli teden se je v Združenih državah Amerike, natančneje v luksuznem mestecu Hamptons, odvila zvezdniško obarvana zabava poslovneža Michaela Rubina. Dogodka sta se udeležila tudi starleta Kim Kardashian in trenutno eden bolj popularnih nogometašev Kylian Mbappe. Njuno druženje je povzročilo nemir pri marsikaterem športnem navdušencu – bo napadalec kluba Paris Saint-Germain najnovejša žrtev prekletstva klana Kardashian?

icon-expand Starleta Kim Kardashian in trenutno eden bolj popularnih nogometašev Kylian Mbappe FOTO: Twitter

Kaj je 'prekletstvo klana Kardashian'? Ideja, da moške, ki so v romantičnih zvezah s katero koli od članic družine Kardashian, prej ali slej doleti takšna ali drugačna nesreča, je zrasla na zelniku spletnih uporabnikov in nima trdno oprijemljivih dokazov. Kljub temu je teorija prekletstva klana Kardashian vseprisotna in na plano pogleda vsakič, ko se ena izmed sester razide s partnerjem ali pa je s kom opažena. Fenomen prekletstva je v popularni kulturi prisoten toliko časa kot sestre Kardashian. Prva 'žrtev' je po mnenju javnosti bil igralec ameriškega nogometa Reggie Bush, ki je tekom zveze s starleto veljal za eno najsvetlejših zvezd lige NFL. Po razhodu s Kim, s katero sta bila skupaj dobra tri leta, je Busheva kariera splavala po vodi, med drugim ga je portal Bleacher Report razglasil za največje razočaranje v nogometu. Temu je sledila predčasna upokojitev.

icon-expand Kim Kardashian in Reggie Bush FOTO: Profimedia

Predčasna upokojitev je doletela tudi Chris Humphriesa, košarkarja, ki je bil s Kim Kardashian poročen 72 dni. Po razkošni poroki, ki so jo spremljale tudi kamere, sta športnik in zvezdnica resničnostne televizije spoznala, da si nista usojena. Leta kasneje je Kardashianova priznala, da je že pred odhodom do oltarja vedela, da s Chrisom nista kompatibilna. Med in po odmevnem ločitvenem postopku, ki je trajal dlje kot sam zakon, je bil športnik na tekmah redno tarča nejevolje obiskovalcev v dvorani. "Spraševal sem se, zakaj žvižgajo. Ali zgolj zato, ker sem tisti moški s televizije? Ali mislijo, da sem želel biti slaven? Ali mislijo, da ne spoštujem košarke? To me je ubilo, saj je bilo vse, kar sem kadar koli želel, biti zgolj znan kot košarkar," se je leta 2019 spominjal košarkar, ki se je upokojil marca istega leta.

icon-expand Kim Kardashian in Kris Humphries FOTO: Profimedia

Na spletu je moč zaslediti številne šale na račun sester Kardashian-Jenner in košarkarjev lige NBA. Ne zgolj Kim, tudi njena mlajša sestra Khloe Kardashian je bila v zvezah z več košarkarji. Najbolj odmevna je bila zveza in štiriletni zakon z Lamarjem Odomom, ki se je zaključil zaradi športnikove nezvestobe in uživanja prepovedanih substanc. Odoma so leta 2015, ko sta se s Khloe že ločevala, v bordelu našli neodzivnega in pred njim je bilo dolgo zdravljenje, v času katerega mu je zvezdnica stala ob strani. Košarkar, ki je nekoč blestel tudi pri legendarnih Lakersih, je svojo profesionalno pot uradno zaključil že leto pred skoraj tragičnim dogodkom. Večkratna nezvestoba je bila kriva tudi za Khloejin razhod s košarkarjem Tristanom Thompsonom, ki je bil zaradi svojih dejanj na tekmah večkrat tarča žvižgov in manj prijaznih besed. Kljub temu, da je Thompson nedavno podpisal pogodbo z Lakersi, so ga privrženci NBA na Twitterju označili za najbolj precenjenega igralca lige.

icon-expand Khloe Kardashian, Lamar Odom in Tristan Thompson FOTO: Profimedia

O prekletstvu se je večkrat šalil Scott Disick, nekdanji partner Kourtney Kardashian Barker. Tekom 10-letne zveze se je sedaj 37-letnik večkrat zdravil v rehabilitacijskem centru, kljub nezvestobi in številnim prepirom pa je do danes ostal bližnji prijatelj z vsemi v družini, vključno z nekdanjo partnerko, s katero imata tudi tri otroke. Ko je bil s Kourtney v zvezi, je v sklopu snemanja oddaje V koraku z družino Kardashian celo obiskal vedeževalko. Ta mu je potrdila, da je tarča prekletstva, in svetovala, naj si priskrbi petelina ter ga s pomočjo posebnega obreda osvobodi ter se s tem očisti negativne energije. Humoren vložek v epizodi resničnostne oddaje Disicku očitno ni pomagal, saj njegova zveza s Kourtney kljub očiščenju ni dočakala srečnega konca.

icon-expand Kourtney Kardashian Barker in Scott Disick s hčerko Penelope FOTO: Profimedia

V nevarnosti tudi glasbeniki? Poleg košarkarjev se zdi, da so sestre naklonjene tudi glasbenikom, natančneje raperjem. Kim Kardashian je bila več let poročena s kontroverznim raperjem Kanyejem Westom, ki je po ločitvi v medijih večkrat pristal zaradi svojih izjav, tudi nacistično obarvanih. Glasbenik, ki je večkrat poudaril, da ne uživa predpisanih zdravil, ki so mu pomagala po diagnozi bipolarnosti, je z nekdanjo soprogo večkrat skušal javno obračunati, zaradi kontroverznih izjav pa izgubil velike količine denarja in poslovne priložnosti. Ljubezen je pri raperjih našla tudi najmlajša sestra Kylie Jenner, ki je po večletni zvezi z raperjem Tygo skočila v zvezo z raperjem Travisom Scottom, s katerim je povila deklico Stormi in dečka, ki ga je poimenovala Aire. Zveza s Scottom ni dočakala srečnega konca, kljub več poskusom sta se namreč vsakič razšla. Kljub domnevnemu prekletstvu sta tako Tyga kot Scott v glasbenem svetu še vedno prisotna.

icon-expand Travis Scott, Kanye in Tyga FOTO: Profimedia