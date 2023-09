Prelomnica: prva poročena ženska, ki bo tekmovala za miss Združenih držav Amerike

Juliana Morehouse , 23-letna lepotica, bo na letošnjem izboru za miss Združenih držav Amerike naredila to, česar ni pred njo še nobena tekmovalka. Kot poročena ženska se bo potegovala za naziv najlepše v svoji državi in se s prstanom na roki sprehodila po odru. Lansko leto so namreč spremenili dolgo časa uveljavljena pravila in določili, da se smejo tekmovanja udeležiti tudi ženske, ki so v zakonski zvezi.

"Odleglo mi je in bila sem navdušena, ko sem izvedela. Gre za dve stvari, ki si ju resnično želim in sedaj se ne izključujeta več. To je zame resnično razveseljujoč občutek," je povedala novopečena in trenutna miss Maine ZDA. Poroko sta z zaročencem Taylorjem Reedom Locklearjem , s katerim sta par že od njenega 17.leta, prestavljala zaradi tekmovanja kar dolgo časa. Zaradi novih pravil sta se naposled le poročila aprila letos.

To pa ni edina sprememba, s katero bodo uradniki predrugačili do sedaj tradicionalno podobo lepotnega tekmovanja v Ameriki, ki se je prvič organiziralo leta 1952 in ustvarilo številne znane osebnosti, od Halle Berry, Olivie Culpo do Ali Landry. Do konca leta 2024 naj bi namreč odpravili tudi starostne omejitve, ki so bile skozi desetletja ustaljena praksa.

Modna oblikovalka Laylah Rose je avgusta prevzela mesto predsednice Miss ZDA in je drugačni podobi tekmovanja naklonjena. "Ženske smo se razvile. Prizadevamo si, da bi razbile steklene okove in odstranile ovire, ki nam govorijo, kaj smemo in česa ne. Veste, ženske imajo otroke, so poročene, so zdravnice, odvetnice, kirurginje, potujejo po svetu in opravljajo dobrodelna dela – z družinami ali brez njih," je odločna Rose. "Ne moremo biti več omejeni, če želimo ostati relevantni in v koraku s časom."