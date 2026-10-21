Premagali so vse: Kje so zmagovalci oddaje Survivor zdaj?

Ustvarjalci resničnostnega šova Survivor bodo že 51. sezono pripravljali izzive za tekmovalce, ki se bodo v težkih pogojih morali prebiti do zmage. Prav toliko kot je bilo sezon, je bilo tudi zmagovalcev, te pa je po koncu in z glavno nagrado v žepu odneslo v različne smeri: nekateri so se udomačili na televizijskih zaslonih, spet drugi pa so si zgradili kariere in življenja daleč od divjine.

Richard Hatch FOTO: Profimedia

Medtem ko se bo novih 21 tekmovalcev podalo za denarno nagrado, bi jim lahko bila v opomin zgodba prvega zmagovalca Richarda Hatcha, ki se je po osvojenem milijonu ameriških dolarjev (892.000 evrih) zapletel v dolgo pravno bitko, povezano z davki. Obsojen je bil davčne utaje, nato pa več kot tri leta preživel za rešetkami, od koder so ga izpustili leta 2009. V zapor se je nato vrnil leta 2011 za naslednjih devet mesecev, ker je kršil pogojno kazen.

Nato je bitko nadaljeval s civilno tožbo, marca letos pa mu je zvezni sodnik naložil denarno kazen v višini 2,9 milijona evrov za povračilo davkov za leta 2000, 2001 in 2012. Vmes se je udeležil še resničnostnih šovov Vajenec, Življenje na tehtnici in House of Villains.

Ethan Zohn

Potem ko je zmagal v Survivor: Africa leta 2002, je Ethan Zohn ustanovil dobrodelno organizacijo, ki s pomočjo nogometa povezuje mlade in jih ozavešča o zdravju in zdravstvenih ustanovah.

Ethan Zohn FOTO: Profimedia

Zohn je leta 2009 dobil diagnozo Hodgkinovega limfoma, zaradi katerega je moral dvakrat prestati presaditev kostnega mozga. Drugič mu ga je daroval brat. Leta 2020 se je vrnil v šov, in sicer v različico Survivor: Winners at War.

Sandra Diaz-Twine

Sandra Diaz-Twine je postala prva tekmovalka, ki je dvakrat zmagala v šovu Survivor, potem ko je leta 2003 že zmagala v šovu Pearl Islands, nato pa še leta 2010 v Heroes vs. Villains.

Sandra Diaz-Twine FOTO: Profimedia

Postala je eden od znanih televizijskih obrazov, saj je tekmovala še v The Traitors, Extracted in Australian Survivor. V slednjem je bila ob njej še hči.

Rob in Amber Mariano

Amber Brkich je Roba Mariana premagala v šovu Survivor: All-Stars, Rob pa jo je med finalom leta 2004 zaprosil. Pred oltar sta stopila aprila leto pozneje, sedaj pa imata skupaj štiri hčerke.

Rob in Amber Mariano FOTO: Profimedia

Zakonca sta pozneje skupaj dvakrat tekmovala v šovu The Amazing Race, Rob se je vrnil v Survivor, leta 2011 pa je zmagal v Redemption Island. V Survivor se je leta 2020 vrnila tudi Amber.

Parvati Shallow

Parvati Shallow v šovu Survivor. FOTO: Profimedia