Premierno: Tim Burton in Monica Bellucci kot par na rdeči preprogi

V začetku leta smo poročali, da sta italijanska igralka Monica Bellucci in ameriški režiser Tim Burton v zvezi. O precej nepričakovani zvezi je kasneje spregovorila tudi igralka sama, ko je v intervjuju za francosko izdajo revije Elle dejala, da ga ljubi. Sedaj sta se zaljubljenca premierno skupaj sprehodila tudi po rdeči preprogi.

Zvezdnika sta za premiero filma Diabolik Chi Sei? , v katerem igra igralka italijanskih korenin, nadela ujemajoči se črni opravi. 65-letnik se je odločil za črno moško obleko s črnimi modnimi dodatki, v črnini pa je blestela tudi igralka, ki je dolgo toaleto opremila s srebrnim nakitom in črno torbico.

"To je eno izmed tistih srečanj, ki se v življenju zgodijo redko. Imam veliko spoštovanje do Tima Burtona, ljubim ga," je v intervjuju s francosko Elle o zvezi z režiserjem še dejala igralka. Po poročanju francoske revije Paris Match naj bi bila zvezdnika v zvezi od oktobra lani, ko sta se srečala na filmskem festivalu v Lyonu. 58-letna italijanska igralka je bila častna gostja festivala, kjer je 64-letnemu ameriškemu režiserju podelila nagrado za življenjsko delo.

Prvič naj bi se sicer spoznala že pred 16 leti, a sta takrat vsak odšla na svojo pot. Burton je bil pred Monico 13 let v razmerju z britansko igralko Heleno Bonham Carter, s katero se je razšel leta 2014. Imata dva otroka, 19-letnega Billyja in 15-letno Nell. Dva otroka, 18-letno hči Devo in 12-letnega sina Leonieja, ima tudi Belluccijeva iz zakona z igralcem Vincentom Casselom, s katerim se je poročila leta 1999 ločila pa avgusta 2013.