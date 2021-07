Preminulemu igralcu Danielu Mickelsonu so se poklonili številni zvezdniki

Daniel Mickelson je umrl 4. julija, je potrdila njegova mlajša sestra, manekenka Meredith Mickelson . V objavi na družbenem omrežju Instagram je zapisala: "Moje srce je zlomljeno in pisanje tega se mi zdi zelo narobe. Ne vem, kaj naj sploh napišem. Včeraj sem izgubila svojega brata, najboljšega prijatelja in drugo polovico svojega srca."

22-letna Meredith je zapisala še: "Bil je najbolj srečna, najbolj svetla, nasmejana in sončna oseba na svetu. Res sem srečna, da me je bog izbral, da sem bila njegova sestra v tem krasnem življenju." Priložila je fotografijo iz njunega otroštva.

Mickleson je najbolj poznan po svojih vlogah v televizijski seriji Mani iz leta 2017 in indie filmu The Killer Clown Meets the Candy Man. Igralec je januarja oznanil, da bo izdal tudi svojo linijo oblačil.

Na njegovo smrt so se odzvali številni zvezdniki. Kaia Gerber je na Instagramu delila ganljivo zgodbo s fotografijo njunega videoklepeta. "Spomnim se dneva, ki sva ga preživela na kavču in skušala ustvariti svoj skrivni jezik, ki sva ga uporabljala vsakič, ko sva se srečala. Želim si, da bi se lahko vrnila v tisti dan, da bi še vedno govorila stavke, ki bi živcirali vse okrog naju, naju pa spravljali v smeh," je zapisala 19-letna manekenka. Gerberjeva se je Mickelsonu zahvalila za smeh in srečo, ki ga je prinašal na svet.