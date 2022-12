Premoženje Aarona Carterja podedoval njegov enoletni sin Prince

Družina pokojenga z določitvijo dediča in novega lastnika nima težav, saj je Aaronova mati Jane Carter pred kratkim za TMZ povedala, da si želi, da celotno sinovo premoženje dobi Prince. "Vsi ostali družinski člani imajo svoj denar, ne potrebujejo dediščine," je povedala in dodala, da si želi malčka in njegovo mamo Melanie Martin spoznati, saj ji to v času pevčevega življenja ni uspelo.