Premožna modna oblikovalka Gloria Vanderbilt sina izpustila iz oporoke

Gloria Vanderbilt, umetnica in modna oblikovalka, ki je 17. junija letos umrla v svojem 96. letu starosti, je po poročanju tujih medijev vse svoje premoženje zapustila dvema sinovoma. Najstarejšemu sinu, 68-letnemu Leopoldu Stanislausu Stokowskemu, je zapustila stanovanje v New Yorku, medtem, ko je njen najmlajši sin, 52-letni novinarAndreson Cooper, podedoval njeno preostalo zapuščino. 67-letnega Christopherja Stokowskega je po dosedanjih informacijah izpustila iz oporoke. O tem, zakaj Stokowskemu ni zapustila ničesa, trenutno ni konkretnih informacij – domnevno naj bi z njim prekinila vse stike pred približno 40 leti, ko naj bi se sprla zaradi njene psihiatrinje. Pokojna modna oblikovalka je imela še enega sina, Carterja Vanderbilta Cooperja, ki je umrl leta 1988 v svojem 24. letu starosti. V svojih 95 letih življenja se je Vanderbiltova štirikrat sprehodila do oltarja, z le dvema izmed soprogov pa je imela otroke. Dva sina je dobila z dirigentom Leopoldom Stokowskim, s katerim je bila v zakonu od leta 1945 do 1955, z Wyattom Emoryjem Cooperjem, s katerim je bila poročena od leta 1963 do 1978, pa ravno tako dva.

Novico o njeni smrti je javnosti sporočil njen najmlajši sin Anderson, ki je potrdil, da je Vandrebiltova umrla za posledicami raka na želodcu. Po trenutnih ocenah naj bi Cooper podedoval premoženje v vrednosti nekaj več kot milijon evrov, čeprav je bilo Gloriino premoženje po nekaterih podatkih ocenjeno na skoraj 180 milijonov evrov. Višino premoženja naj bi tvorila tako njena bogata dediščina (bila je namreč prapravnukinja uspešnega železniškega tajkuna, njen oče, ki je zaradi zastrupitve z alkoholom umrl leto dni po njenem rojstvu, pa ji je zapustil več milijonov vreden skrbniški sklad), kot tudi njena lastna uspešna linija kavbojk in ostalih modnih dodatkov.