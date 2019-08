Premožni Ronaldo spremenil oporoko

Omenjeni časopis med drugim navaja vire blizu 34-letnega nogometaša, ki so dejali, da se je premožni nogometaš sestal s svojimi odvetniki v eni od sob hotela Pestana CR7, ker je želel spremeniti podrobnosti v tem pomembnem dokumentu. Njegovo premoženje, ki je trenutno ocenjeno na 300 milijonov evrov, še kar narašča, zahvaljujoč številnim poslom, oglaševalskim pogodbam in zaslužku, ki ga dobi kot igralec Juventusa. Kakor koli, zvezdnik je želel poskrbeti, da njegovim bližnjim ne bo ničesar primanjkovalo, ko njega enkrat več ne bo.

Ronaldo je oporoko nazadnje spremenil leta 2017, preden je postal očka deklici Alani Martini. V tem času so se pojavile tudi govorice, da Ronaldovo mama Dolores Aveiro in Georgina nista v najboljših odnosih. Razlog za to, po poročanju portugalskih medijev, naj bi bila velika starostna razlika in ker se manekenka ne trudi dovolj, da bi se naučila portugalsko. Medtem pa je našla skupni jezik z nogometaševo nečakinjo Alicio Aveiro.

Družina pa ima v teh dneh razlog za veselje. Ronaldova starejša sestra Katia Aveiro je rodila deklicoValentino. Poleg vseh omenjenih govoric pa se šušlja, da je Georgina spet noseča in da se je z Ronaldom na skrivaj sprehodila do oltarja, saj se je pred dnevi na družbenih omrežjih nanj obrnila z besedo ''moj mož''. No, povsem mogoče je, da je to naredila zgolj iz navade, ker skupaj živita že dve leti.