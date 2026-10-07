Prenova Berlinske filharmonije bi lahko stala okrog 800 milijonov evrov

Dela naj bi se začela leta 2032 in naj bi trajala do leta 2040. V tem času bi se orkester lahko preselil na nekdanje letališče Tempelhof, kar bi po ocenah stalo 350 milijonov evrov, s čimer bi skupni stroški narasli na 1,15 milijarde evrov.

Filharmonija, ki jo je zasnoval Hans Scharoun in stoji v bližini trga Potsdamer Platz, je ena najbolj prepoznavnih berlinskih stavb. Trenutni glavni dirigent tega svetovno znanega orkestra je Kiril Petrenko.

Stara stavba se sooča s težavami na področju požarne varnosti, zastareli pa so tudi sistemi za klimatizacijo in električna infrastruktura. Zaradi zamašenih cevi občasno prihaja tudi do prelivanja vode v sanitarijah. "To, kar ta dvorana pomeni nam kot orkestru, je tisto, kar meni kot violinistu pomeni moja violina – naš instrument," je medijem povedal član odbora Berlinskih filharmonikov Philipp Bohnen. Kot je dodal, je akustika dvorane edinstvena.

Financiranje obnove sicer še ni dokončno urejeno. Nemška vlada je v okviru sporazuma o financiranju projektov v prestolnici obljubila do 225 milijonov evrov, berlinski naložbeni proračun pa predvideva 350 milijonov evrov, s čimer skupna višina doslej zagotovljenih sredstev znaša skoraj 600 milijonov evrov.

Po oceni umetniške vodje Andree Zietzschmann to predstavlja dober začetek, pri čemer je izrazila tudi upanje, da bo nova berlinska deželna vlada kmalu sprejela odločitev.