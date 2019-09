Preobrat v modni industriji: kožne bolezni, močnejša postava, transseksualnost

Dolga leta so v modnem svetu veljala točno določena pravila o videzu najboljših modelov. Nekateri detajli so se skozi posamezne sezone spreminjali, a eno je ostalo stalnica: popolna koža in telesne mere. V zadnjem obdobju pa lahko pričamo številnim spremembam, s katerimi želi prav modna industrija prekiniti začaran krog čedalje večjih pritiskov, ki jih čutijo mladi ob pogledu na skoraj nedosegljive lepotne standarde.

Modna revija Yves Saint Laurent, 1980 FOTO: Profimedia

Modna industrija velja za eno najvplivnejših industrij na svetu. Ne zgolj zaradi svoje močne trženjske in marketinške vloge, temveč tudi vpliva, ki ga ima na slehernega posameznika. Vse, kar je javnosti predstavljeno kot modni trend, namreč hitro postane tudi splošno zaželjeno, nekateri posamezniki pa so za nakupe najaktualnejših modnih kosov pripravljeni odšteti tudi večje količine denarja. Vsemu temu pripomore tudi tako imenovano 'brandiranje' oziroma vpliv nekaterih svetovno znanih modnih hiš in znamk. Med slednje sodijo denimo Versace, Dolce & Gabbana, Givenchy, Yves Saint Laurent, Chanel, Bvlgari, Ralph Lauren, Valentino, Victoria's Secret in mnoge druge. Vse, kar tovrstne hiše na otvoritvenih modnih revijah predstavijo kot 'trend' prihajajoče sezone, hitro pristane v visokocenovnih prodajalnah, fotografije modnih kosov in modelov, ki jih predstavljajo na modnih stezah, pa preplavijo priljubljene spletne platforme, kot je denimo Instagram. O vplivu družbenih omrežij se je že veliko pisalo, poleg pozitivnih lastnosti, ki so prepoznane predvsem v hitrem širjenju informacij in dobrem marketinškem prostoru, pa je bilo povedanega tudi veliko o njihovi temnejši plati. Svet, predstavljen na priljubljenih spletnih platformah, je namreč nemalokrat umetno ustvarjen, številni, skoraj filmski prizori krajev in predmetov nemalokrat obdelani z orodji za popravljanje fotografij, popolna razmerja in izkazovanje ljubezni pogosto le maska, za katero se v resnici skrivajo velike razprtije, videz posameznikov pa pogosto pretirano umetno popoln. Vse to pa je seveda, predvsem pri mlajših uporabnikih pametnih naprav, začelo ustvarjati želje po luksuznih predmetih, idealnih partnerjih in popolnem videzu. Zaradi čedalje večjega pritiska in potrebe, da morajo biti vsi popolni, lepi in premožni, da bi lahko živeli življenja, ki jih sicer dnevno spremljajo na družbenih omrežjih, so se pri nekaterih razvila odklonska vedenja, pri drugih resnejše pomanjkanje samozavesti, anksioznost, depresija in prehranjevalne motnje, tretji pa so že zelo zgodaj začeli obiskovati lepotne kirurge. Prepogosto v želji, da bi bili čimbolj podobni ''najpopolnejšim modelom'' na Instagramu.

Ruska manekenka Valeria Lukyanova, ki je za dosego željenega videza prestala številne lepotne operacije, v želji po čim ožjem pasu pa si je dala odstraniti tudi rebra FOTO: Profimedia

Ker je opozarjanje na to skrb vzbujajoče dejstvo v zadnjem času v porastu, so se nekatere modne hiše odločile presekati dosedanjo tradicijo in svoj vpliv uporabiti v namen ozaveščanja o tem, da so vsi ljudje, vseh barv kože in oblik telesa, lepi in sprejeti. S tem naj bi zmanjšali pritiske, ki jih čutijo številni posamezniki ter obenem poslali močno sporočilo, da si lahko uspešen in srečen tudi v primeru fizičnih pomanjkljivosti. Na lepoto v vseh oblikah in velikostih ter barvah telesa je že pred leti začelo opozarjati podjetje Dove (v lasti multinacionalke Unilever), ki je v svojih oglasnih kampanjah za predstavitev novih kozmetičnih produktov uporabilo ženske s povprečnimi telesnimi merami in tako pravzaprav naredilo velik presek v dotedanjem reklamiranju modelov s 'popolno koži in telesnimi merami'.

Dove je bila ena prvih znamk, ki so pred leti v reklamni kampanji za svoje modele uporabile popolnoma običajne ženske s povprečnimi postavami FOTO: Profimedia

Skozi dolga leta razvoja modne industrije smo lahko spremljali tudi spreminjajoče se lepotne ideale - a neglede na vse spremembe (če so bile eno sezono moderne pegice, je drugo sezono postala priljubljena zagorela polt, tretjo mlečen in brezhiben rožnat videz kože, moderne so bile tanke, nato košate obrvi, majhne in nato polne ustnice in podobno), je ena stvar ostala dolga leta nespremenjena: manekenke so morale biti čim vitkejše, njihova koža pa zaradi takšnih in drugačnih fotografij in reklam praktično brezhibna. Modna hiša Victoria's Secret je ena izmed prvih, ki so se odločile poseči po korenitih spremembah. Če je pod svojim okrivljem v preteklih letih svetu predstavila najpopolnejše in najuspešnejše modele, kot so denimo Adriana Lima, Gisele Bundchen,Alessandra Ambrosio in mnoge druge, ki ne le, da so hitro postale najpriljubljenejši Victorijini angelčki, temveč se jih je nemalokrat prijel tudi vzdevek 'popolne ženske', so od preteklega leta v svoje vrste povabili modele, kakršni se doslej še nikoli niso sprehajali na njihovi modni stezi.

Victorijini angelčki leta 2006 FOTO: Profimedia

Največjo pozornost so pritegnili z oznanitvijo, da so podpisali pogodbo z Winnie Harlow, manekenko, ki trpi za hujšo obliko bolezni vitiligo in svojo modno kariero med drugim uporablja v namen ozaveščanja o življenju s tovrstno boleznijo.

Winnie Harlow ozavešča o bolezenskem stanju vitiligo FOTO: Profimedia

Winnie je med drugim nastopila tudi v videospotih priljubljene glasbenice Siein raperja Eminema in takrat pritegnila veliko pozornosti, saj nekateri posamezniki niso bili čisto prepričani, ali je videz njene kože zgolj posledica profesionalnega ličenja. Kmalu je postalo jasno, da Winnie trpi za resno obliko kožne depigmentacije, kmalu zatem pa se je začela pojavljati tudi na večjih oglasnih panojih in v modnih kampanjah. Kaj pravzaprav je vitiligo? Vitiligo, imenovan tudi levkoderma, je bolezensko stanje, ki nastane zaradi odsotnosti celic, ki tvorijo kožni pigment. Posledica tega se kaže v belih madežih in lisah na koži. Pri nekaterih gre za milejše oblike bolezni, pri drugih se tovrstno stanje razšiti po celem telesu - še najbolj opazno pa je, če se razširi na področje obraza. Za odpravo tovrstnega stanja zaenkrat ni zdravila, obstajajo pa takoimenovane tehnike repigmentacije. Bolezen je fizično neboleča, zato pa pacienti občutijo večje čustvene stiske in nelagodje. Številni oboleli so namreč poročali o tem, da so se mnogi otroci ustašili, ko so zagledali njihov depigmentiran obraz in zbežali stran, nobena izjema niso bili niti odrasli. zdravniki zaenkrat niso ugotovili vzroka nastanka bolezni, ki se načeloma pojavi med 10 in 30 letom starosti. Poleg tega, da je izjemno močna 'mašinerija' modne industrije začela ozaveščati o bolezenskih stanjih, so v svoje vrste povabili tudi manekenke, za katere predvsem v ZDA uporabljajo izraz 'plus size model', pri nas pa so znane kot 'manekenke močnejše postave'. Gre za dekleta, ki podirajo dosedanje zakoreninjene lepotne ideale o telesnih merah in videzu ženskega telesa. S tem, ko se dekleta močnejše postave sprehodijo v priznanih dizajnerskih oblačilih in stojijo ob bok nekaterim svetovno znanim manekenkam, pošiljajo vsem preostalim pripadnicam ženskega spola močno sporočilo:''Lepe ste v katerikoli obliki in velikosti,''obenem pa močno vplivajo na naraščujoč trend prehranjevalnih motenj. Ena najbolj znanih manekenk močnejše postave jeAshely Graham, Victoria's Secret pa je pred kratkim podpisala pogodbo tudi s transseksualno manekenko Valentino Sampaio.