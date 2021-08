Preobrazba Lily James v legendarno Pamelo Anderson trajala več ur dnevno

Lily James je za namene nove miniserije postala dvojčica legendarne Pamele Anderson . Angleška igralka se je s pomočjo kostumskega oddelka in vizažistov prelevila v sedaj 54-letno igralko, ki je pred leti kot reševalka iz vode zaslovela v priljubljeni nanizanki Obalna straža . Da je bil proces preobrazbe zelo temeljit, je sedaj potrdil Barry Lee Moe , ki je s svojo ekipo poskrbel, da je njena pričeska bila videti popolno: "Proces friziranja in ličenja je vsako jutro pred snemanjem trajal 3–5 ur."

"Za celotno snemanje smo uporabili kar 25 lasulj," je povedal Moe in dodal, da so jih nosili skoraj vsi igralci, od Setha Rogena do Nicka Offermana, in se tako resnično preobrazili v like. Edini igralec, ki mu med snemanjem ni bilo treba nositi lasulje, je bil igralec Sebastian Stan, ki bo v seriji upodobil Tommyja Leeja.