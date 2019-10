Kylie Jenner in njen izbranec Travis Scottimata zelo razburkano razmerje, tako so mediji že večkrat poročali o njunih prepirih. Marca so tako pisali celo o tem, da naj bi jo raper prevaral, njegovi tiskovni predstavniki so se sicer nemudoma odzvali na govorice o nezvestobi in vse navedbe ostro zanikali. Zaljubljenca sta se potem večkrat pokazala skupaj, na Instagramu objavljala zaljubljene fotografije in videti je bilo, da je prišel čas za mirno plovbo.

Zdaj pa so se ameriški mediji razpisali, da je njuno razmerje znova naletelo na čeri. "Kylie in Travis nista uradno prekinila razmerja, vzela sta si čas zase. To ni končni razhod, toda zadnji mesec se znova prepirata," je vir blizu zvezdniškega para zaupal portalu E! News: "Prepirata se zaradi nesmiselnih stvari, kajti Kylie je zelo skeptična glede Travisa, Travis pa je živčen zaradi nove glasbe, na kateri dela."

Mladi par ima skupaj leto in pol staro hčerkico Stormi, in po besedah Caitlyn Jenner je imela zvezdnica že v nosečnosti temne misli, ker ni bila poročena: ''Vedno si je želela biti mama, a mi je priznala, da jo je sram, ker pričakuje otroka in še vedno ni poročena. Toda družino je želela imeti že v teh letih in s Travisom sta se odločila, da je pravi čas."