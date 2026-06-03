Prepoved približevanja moškemu, ki se je pojavil na domu Sabrine Carpenter

Kot so v sodnih dokumentih zapisali odvetniki Sabrine Carpenter, je pevka zaprosila za prepoved približevanja moškemu po imenu William Applegate, ki naj bi prejšnji mesec skušal vdreti v njeno hišo v Los Angelesu, nato pa se je še dvakrat vrnil. Kot so dodali, se 27-letnica boji za svojo varnost.

Sabrina Carpenter FOTO: Profimedia

V priloženi podpisani izjavi je pevka zapisala: "Njegov vzorec zalezovanja, vdora v zasebnost in nadzora mi je povzročil veliko čustvenih pretresov. Ponaredil je nezaslišane in lažne dokumente, da ga pričakujem in se osebno poznava. To je popolna laž!" Dodala je, da se je v zadnjih tednih večkrat nepovabljen pojavil na njenem domu, skušal vdreti na posestvo, ko pa so ga zasačili varnostniki, ni želel oditi in je še naprej vztrajal, da pevko pozna in ga pričakuje.

Kot je zapisala, je 23. maja prek sosednjega dvorišča prišel do njenih vhodnih vrat in jih skušal odpreti, šele nato pa je pozvonil in ni želel oditi vse do prihoda policistov, ki so ga aretirali. Dodala je, da se je v manj kot 24 urah vrnil in več ur postopal pred njenim posestvom.

Zvezdnica je ob tem opozorila, da je to eden najbolj motečih vdorov v njeno zasebnost in občutek varnosti, ki jih je kdaj doživela, kot dokaz pa je priložila tudi posnetke varnostne kamere. Sodnik je njeni prošnji za začasno prepoved približevanja ugodil.