Prepoznate igralca v eksotični preobleki?

Ameriški igralec Will Smith je na svojem Instagram profilu objavil fotografijo, na kateri je poziral oblečen v Jasmine , lik iz filmaAladin. Tako je v pisanih oblačilih, z dolgo lasuljo in močnimi odtenki ličil na izviren in zabaven način pokazal svojo 'nežnejšo' plat in promoviral novi filmAladin, v katerem je sicer zaigral duha iz stekleničke – ' Genieja '.

Film je sicer na velika platna prišel že osmega maja letos, v kinematografih pa si ga je še vedno možno ogledati. Smith je zato pod objavljeno fotografijo zapisal: ''Aladin je še vedno v kinu! Kako bi se kdorkoli uprl TEMU?!'' Vlogo Jasmine je v novem Aladinu sicer zaigrala Naomi Scott, Will pa je o svojih vtisih s snemalnega seta dejal, da se še pri nobenem filmu do sedaj ni tako zabaval.

Sliko, ki jo je objavil, so 'všečkali' več kot trije milijoni uporabnikov Instagrama, na družbenih omrežjih pa so na dan privreli tudi pozitivni komentarji filma, kot denimo: ''Najboljši film vseh časov'',''To je moj najljubši film do sedaj'', ''Will Smith je prava ikona'', pohvalili pa so tudi izgled Naomi Scott in dejali, da je ''popolna za vlogo Jasmine.''