Preprodajalec pokojnega Maca Millerja obsojen na 11 let zapora

Pred izrekom kazni je sodišče nagovorila tudi Millerjeva užaloščena mati, ki je dejala, da je njeno življenje po sinovi smrti postalo temačno, saj sta z Macom delila posebno in trdno vez. "Gojila sva odnos, ki je bil globok, poseben in nenadomestljiv. Govorila sva praktično vsak dan in ni bilo teme, ki je nisva obdelala," je nadaljevala in zatrdila, da njen sin nikoli ne bi zavedno užival fentanila, saj je želel živeti. "Veselil se je prihodnosti," je zaključila.

39-letni Ryan Reavis , ki se je tekom sojenja sicer zagovarjal z dejstvom, da je v času raperje smrti deloval zgolj kot posrednik ter da ni vedel, da so bile preprodane tablete zmešane s fentanilom in ob tem sodišče prosil za petletno zaporno kazen, je na koncu prejel kar 10 let in 11 mesecev za zapahi.

Spomnimo, Miller je umrl leta 2018, ko je bil star 26 let. Obdukcija je kasneje pokazala, da je glasbenik umrl zaradi predoziranja z alkoholom, kokainom in fentanilom. Njegova smrt je pretresla številne oboževalce in zvezdnike, ki so se ga spominjali kot prijaznega in talentiranega ustvarjalca. O izgubi dobrega prijatelja je javno spregovorila tudi Halsey, ki pa je v težki situaciji videla tudi svetlo plat. "Kljub tako tragičnemu in grozljivemu dogodku mi je uspelo najti tudi pozitiven vidik. To mi je dalo pogum in vero v to, da prekinem zvezo z nekdanjim partnerjem. Dalo mi je tisto moč, ki sem jo potrebovala, da sem storila ta veliki korak," je leta 2020 dejala glasbenica, ki se je kasneje odločila za bolj zdrav način življenja in julija lani z novim partnerjem pozdravila prvega otroka.