Preprodajalec, vpleten v smrt Maca Millerja, obsojen na 17 let

Za pokojnega raperja Maca Millerja , ki je umrl septembra leta 2018, je bila usodna kombinacija tablet oksikontina, v katerih je bil tudi fentanil. Od njegove smrti so obsodili že Ryana Reavisa , ki je dobil 11 let zaporne kazni, sedaj pa je zaradi enakega prekrška obsojen še Stephen Andrew Walter , ki bo odslužil 17 let in šest mesecev.

Sodnik Otis D. Wright III. je zavrnil dogovor, saj je Walter še naprej preprodajal tablete oksikontina, ki so pripeljale do smrti mladega raperja. Walter je domnevno septembra 2018 tablete prek Ryana Reavisa dostavil soobtoženemu Cameronu Jamesu Pettitu, ta pa jih je odnesel do Millerja, ki jih je zaužil skupaj s kokainom in alprazolomom. Raperja so našli mrtvega 7. septembra. Star je bil 26 let. Njegova smrt je bila rezultat prevelikega odmerka, ki ga je zvezdnik vzel ponesreči.

Walter je med sojenjem ves čas ponavljal, da ni vedel, da so tablete, ki jih je dostavil Cameronu Jamesu Pettitu, vsebovale tudi fentanil, o Millerjevi smrti pa ni vedel ničesar, dokler ga niso aretirali. Na sojenju se je opravičil raperjevi družini: "Moja dejanja so povzročila veliko bolečine, kar resnično obžalujem. To nisem jaz."