Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

Preprodajalka drog priznala krivdo za smrt Matthewa Perryja

Los Angeles, 04. 09. 2025 10.47 | Posodobljeno pred 22 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , E.K.
Komentarji
2

Preprodajalka drog iz Los Angelesa, znana kot kraljica ketamina, je v sredo pred kalifornijskim sodiščem priznala, da je zvezdniku serije Prijatelji Matthewu Perryju priskrbela droge, zaradi katerih je tudi umrl. Kraljici ketamina, ki ima ameriško in britansko državljanstvo, grozi več kot 60 let zapora. Izrek razsodbe je predviden 10. decembra.

Tako imenovana kraljica ketamina je v sredo pred kalifornijskim sodiščem priznala, da je zvezdniku serije Prijatelji Matthewu Perryju priskrbela droge, zaradi katerih je tudi umrl. 42-letna Jasveen Sangha, ki je v priporu od avgusta lani, je priznala krivdo za vrsto obtožb, med drugim za distribucijo ketamina, ki je povzročila smrt ali hudo telesno poškodbo, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Je zadnja od petih osumljencev, ki so priznali vpletenost v smrt priljubljenega igralca in se s tem izognili sodnemu procesu.

Jasveen Sangha
Jasveen Sangha FOTO: Profimedia

Na izrek razsodbe čakata še dva zdravnika, Perryjev osebni asistent in še en moški, ki je priznal, da je bil posrednik pri prodaji ketamina igralcu. Kot so ugotovili zdravniki, je Perry umrl zaradi akutnih učinkov ketamina, ki je v kombinaciji z drugimi dejavniki 28. oktobra 2023 povzročil izgubo zavesti in utopitev v kadi. Igralec je bil star 54 let.

Kriminalistična preiskava se je začela kmalu po tem, ko je obdukcija pokazala, da je imel igralec v telesu visoko koncentracijo ketamina, ki se med drugim uporablja kot anestetik in analgetik. Perry je jemal ketamin kot del nadzorovane terapije za zdravljenje depresije. Tožilstvo sicer trdi, da je pred smrtjo postal odvisen od te snovi, ki ima tudi psihedelične lastnosti in je priljubljena droga na zabavah.

Matthew Perry
Matthew Perry FOTO: Profimedia

Perry je bil dolga leta alkoholik in odvisnik od opioidov, tudi na vrhuncu slave, ko je igral očarljivega Chandlerja Binga v priljubljeni televizijski komediji NBC Prijatelji.

Matthew Perry prijatelji igralec smrt droge
Naslednji članek

Novak Đoković po zmagi zaplesal in navdušil splet

SORODNI ČLANKI

'Kraljica ketamina' bo priznala krivdo za smrt igralca Matthewa Perryja

Jennifer Aniston o Matthewu Perryju: Vesela sem, da ni več v bolečinah

Katy Perry med naporno turnejo pokazala 'oguljena' kolena

Mariah Carey ni vedela za polet Katy Perry v vesolje: Kam pa je šla?!

Začetek sojenja 'kraljici ketamina', ki naj bi Matthewu Perryju prodala usoden odmerek

Mlada oboževalka Katy Perry na odru izgubila zavest

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ŠeVednoPlešem
04. 09. 2025 11.09
kako je lahko kriva, če je Perry zaužil drogo ??? Ga je zastrupila in mu lastnoročno vstavila drogo v telo ... Dober igralec mi je bil, ampak , ampak, drogam bi se lahko ognil
ODGOVORI
0 0
Watcherman
04. 09. 2025 11.03
Folk ni več normalen.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1198