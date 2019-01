Preprost trik, s katerim Lopezova ohranja ljubezen do telovadbe

Ob pogledu na fotografije zvezdnikov verjetno marsikoga prešine misel: ''Njihova življenja so enostavna, z denarjem se da vse kupiti.'' A biti nenehno v središču pozornosti in tarča paparacev je vse prej lahko – sploh, ker je vsa pozornost, ki so je deležni, ponavadi pospremljena tudi s kritikami njihovega videza. Tega se še kako dobro zaveda 49-letna Jennifer Lopez , ki je bila zaradi svojega videza vedno v središču pozornosti, marsikdaj pa so jo prav na račun lepote tudi podcenili. Njen moto je, da trdo delo prinese želene rezultate – tega pa se drži tako v javni kot zasebni sferi svojega življenja.

Glasbenica, ki je nenehno tarča paparacev, je na fotografiji pozirala v novih športnih oblačilih in poleg zapisala: ''Novo leto, novi cilji!'' Za ohranjanje svoje postave in privlačnega videza je namreč pripravljena trdo delati, kar dokazuje dejstvo, da s partnerjem Alexom Rodriguezom ne izpuščata svojih fitnes treningov. A še tako predani ljubitelji športa pridejo do točke, ko se jim enostavno ne ljubi dvigniti zadnje plati z udobnega kavča. In kaj je torej tisto, kar latino zvezdnico motivira vsak dan? Odgovor tiči v popolnoma preprostem triku: Lopezova je namreč priznala, da se počuti odlično, ko obleče nov kos športnega oblačila, kot denimo na objavljeni fotografiji. To jo obenem 'spravi v pogon' in poveča njeno željo po treningu: ''Nenehno me sprašujete, kako ohranjam svojo motivacijo in osredotočenost na želene cilje – nova športna oprema je zame popolnoma dovolj!'' Dodala je tudi, zakaj meni, da je telovadba tako pomembna v življenju posameznika: ''Verjamem, da skrb zase in lastno zdravje poveča zmožnost skrbi za nekoga drugega. Telovadba zato definitivno zaseda visoko mesto na lestvici mojih prioritet.''