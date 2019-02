Preproste kitajske modrosti za ohranjanje mladosti

Vsak posameznik se sooča s procesom staranja. Nekateri so do tovrstne tematike popolnoma neobčutljivi, spet drugi zapravljajo gore premoženja, da bi ostali 'večno mladi'. Kitajci so znani po svojem mladostnem videzu in čisti koži – vse zasluge pa pripisujejo nekaterim povsem preprostim sestavinam in pripomočkom, od katerih se vsaj en najverjetneje nahaja tudi v vašem gospodinjstvu.

Mungo fižol

Mungo fižol se lahko uporablja na več načinov (ne zgolj v kuhinji). Njegove zdravilne lastnosti, med katerimi sta tudi visoka vsebnost antioksidantov in fitonutrientov, naj bi pomagale odpravljati akne in druge kožne nepravilnosti. Na obraz se nanaša v obliki maske.

Žad valjček

Žad valjček je lepotni pripomoček, ki se je razširil po celem svetu. Prvič se je pojavil na Kitajskem v sedmem stoletju, imel pa naj bi zdravilne in zaščitne lastnosti. Pospeševal naj bi krvni obtok in lajšal težave pri otekanju telesa, njegova uporaba pa naj bi zmanjševala nastanek gub in blažila številna kožna vnetja.