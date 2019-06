Ima prerojena vdova 'lovca na krokodile' novega moškega?

Terri Irwin je bila nedavno na podelitvi nagrad Critics Choice Real TV Awards v Los Angelesu. Čeprav smo je ponavadi vajeni v safari hlačah in srajci, je tokrat svojo vsakodnevno opravo zamenjala za bleščečo obleko, saj je v igri menda nov moški.

Mati dveh otrok po pokojnem "lovcu na krokodile" Stevu Irwinu, ki je tragično umrl leta 2006, star le 44 let, je tako dodobra spremenila svoj videz, saj gre precej bolj v korak z modo. In ne le na podelitvi, pretekli mesec so jo podobno modnega videza videli tudi v enem od hotelov na Beverly Hillsu.