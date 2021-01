Presenečenje: Harry Styles in Olivia Wilde nov zvezdniški par

Olivia Wilde in Harry Styles sta svojo zvezo potrdila z gesto, ki je presenetila mnoge. Z roko v roki sta se pojavila na poroki v kalifornijskem Montecitu. Pretekli vikend je na ranču San Ysidro v zakon stopila pevčeva agentka Glenne Christiaansen , ki je večno zvestobo obljubila Jeffu Azoffu.

Igralka se je z zaročencem Jasonom Sudeikisom razšla v začetku leta 2020, čeprav sta javnost o koncu zveze obvestila šele nekaj mesecev kasneje. Styles, ki je pred kratkim izdal videospot za pesem Treat People With Kindness, je bil opažen tudi med pogovorom z mladoporočencema, na fotografiji pa je bil oblečen v belo haljo.

Številni so prepričani, da sta se zvezdnika zaljubila na snemanju psihološkega trilerja Don't Worry Darling. Wildova, ki je režiserka filma, je za revijo Vogue že pred časom povedala, da se je odločila, da bo v filmu zaigral tudi nekdanji član skupine One Direction, po tem, ko ga je videla v filmu Dunkirk. V prihajajočem celovečercu se bodo pojavili tudi Florence Pugh, Chris Pine in Gemma Chan.