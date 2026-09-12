Presenečenje: Lady Gaga je postala mama

Lady Gaga je postala mama. Zvezdnico, ki je o želji po družini večkrat javno spregovorila, so fotografi ujeli med sprehodom z novorojenčkom, ki je varno počival v materinem objemu. Zaenkrat ni znano, ali sta glasbenica in njen zaročenec Michael Polansky dobrodošlico izrekla fantku ali deklici.

Gago so nazadnje v javnosti videli pretekli mesec, ko se je z oboževalcem fotografirala v domačem Malibuju. Pred tem se je maja udeležila enega od dogodkov v Los Angelesu. Spomnimo, aprila je zvezdnica uspešno zaključila turnejo The Mayhem Ball, v sklopu katere je širom sveta nastopila kar šestinosemdesetkrat.

Lady Gaga in Michael Polansky sta skupaj od leta 2019. Zaročila sta se aprila 2024, zvezdnica pa je kasneje v medijih večkrat jasno dala vedeti, da si želi družine. "Upam, da je moja naslednja vloga biti mama," je oktobra lani zaupala Stephenu Colbertu. In želja se ji je uresničila.