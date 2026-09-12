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Tuja scena

Presenečenje: Lady Gaga je postala mama

Los Angeles, 12. 09. 2026 09.23 pred 6 minutami 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Lady Gaga

Medtem ko so tuji mediji zadnje dni ugibali, ali se je zvezdnica Lady Gaga, ki je že nekaj časa odsotna iz javnosti, na skrivaj poročila, je z oskarjem nagrajena glasbenica in igralka vstopila v povsem drugo vlogo – vlogo mame. 40-letnica se je z zaročencem Michaelom Polanskym razveselila prvega otroka.

Lady Gaga je postala mama. Zvezdnico, ki je o želji po družini večkrat javno spregovorila, so fotografi ujeli med sprehodom z novorojenčkom, ki je varno počival v materinem objemu. Zaenkrat ni znano, ali sta glasbenica in njen zaročenec Michael Polansky dobrodošlico izrekla fantku ali deklici.

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Gago so nazadnje v javnosti videli pretekli mesec, ko se je z oboževalcem fotografirala v domačem Malibuju. Pred tem se je maja udeležila enega od dogodkov v Los Angelesu. Spomnimo, aprila je zvezdnica uspešno zaključila turnejo The Mayhem Ball, v sklopu katere je širom sveta nastopila kar šestinosemdesetkrat.

Lady Gaga in Michael Polansky sta skupaj od leta 2019. Zaročila sta se aprila 2024, zvezdnica pa je kasneje v medijih večkrat jasno dala vedeti, da si želi družine. "Upam, da je moja naslednja vloga biti mama," je oktobra lani zaupala Stephenu Colbertu. In želja se ji je uresničila.

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