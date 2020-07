Presenečenje: nesojeni slovenski ženin bo postal očka

Na Instagramu pa se je oglasil tudi bodoči očka, ki si je že dolgo želel postati očka. "Ni besed, s katerimi bi lahko izrazil, kako lepo se počutim ob tej neverjetni novici, Renata! Prepričan sem, da sva blagoslovljena in da bova najboljša starša v vesolju! Toliko ljubezni imava za najino tako zaželeno princeso, ki je na poti! Neskončna zahvala vsem ljudem, ki so bili z nama in ki so nas podpirali v tem pomembnem in lepem procesu! Nič in nihče nama ne more vzeti te neizmerne sreče! (Oče, sledil bom tvojemu odličnemu zgledu, mama, skrbel bom zanjo tako kot zate in za moji sestri)," je 33-letni igralec strnil svoje misli na družbenih omrežjih pred najbolj pomembno vlogo, ki ga čaka v življenju. Juan pa se je te dni vrnil tudi na delo, saj je začel snemati novo telenovelo Vencer el desamor, v kateri bosta glavno vlogo imela Claudia Álvarez in David Zepeda.