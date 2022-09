Presenečenje: Nick Cannon že devetič očka, dva otroka še pričakuje

Zapleteno družinsko drevo je svoje korenine pognalo pred enajstimi leti, ko sta na svet prišla dvojčka Moroccan in Monroe , njuna mati je pevska diva Mariah Carey . Z Brittany Bell (ki je trenutno visoko noseča) ima dva otroka, Goldena in Powerful Queen . Lani je DJ Abby De La Rosa povila dvojčka Ziona in Zilliona , sedaj je znova noseča. V lanskem letu se je rodil tudi Zen , vendar je po nekaj mesecih zaradi možganskega tumorja umrl, rodila ga je Alyssa Scott . Pred nekaj meseci je Cannon dobil tudi sina, ki sta ga z Bre Tiesi poimenovala Legendary . Pisani druščini pa se je torej zdaj pridružila tudi Onyx.

Nick je o svojih odločitvah in poligamiji v preteklosti že odgovoril: "Kot vemo, me stvari ne iztirijo zlahka, imam debelo kožo in zmeraj sem bil zelo odprt in iskren, vendar vsi člani moje družine nimajo teh sposobnosti in te moči. Zato molim in rotim, da vsi kritiki svoje cinične pripombe usmerijo name in ne proti vsem ljubečim in čudovitim materam mojih otrok."