Presenečenje: Paris Hilton razkrila, da ima hčerko

Hiltonova, ki je že mama sinu Phoenixu, je hčerko poimenovala London. Tudi prihod prvorojenca je zvezdnica naznanila na družbenih omrežjih. Z možem Carterjem Reumom sta se ga konec januarja razveselila s pomočjo nadomestne matere.

O vzgoji sina je v istem času spregovorila v intervjuju za britansko revijo Glamour. "Obsedena sem z mojim malim angelom. Ko me pogleda v oči, se preprosto stopim. Tako priden fantek je." Pojasnila je še, zakaj se je odločila, da pred rojstvom sina javnosti ni razkrila, da sta se z možem odločila za nadomestno materinstvo. "Moje življenje je bilo tako javno, resnično sem želela, da to ostane zasebno. Seveda je bilo težko, da tega z nikomer nisva delila, ker je to tako vznemirljivo obdobje."

Paris in Carter sta se začela sestajati konec leta 2019, dobro leto kasneje pa sta se zaročila. Novembra 2021 sta v Los Angelesu stopila pred oltar in si obljubila večno zvestobo pred družino in prijatelji. Paris je s poroko postala mačeha, saj ima poslovnež s prejšnjega razmerja 11-letno hčer. Zvezdnica je v preteklosti večkrat spregovorila, da si želi postati mama. "Uživam v svojem zakonu. Mislim, da sem končno našla svojo dušo dvojčico, s katero se počutim varno. Končno imam svoj dom in komaj že čakam, da bom imela še otroke."