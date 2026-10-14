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Tuja scena

Presenečenje za potnike: princesa Catherine na podzemni železnici

London, 14. 10. 2026 10.16 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
catherine

Ne zgodi se ravno pogosto, da se poleg tebe na podzemni železnici usede princesa Catherine s svojo hčerko Charlotte. Nenavadni prizor za marsikoga, potnike pa je še posebej navdušilo spoznanje, da sta dekleti sedeli v navadnem vagonu in se kot povsem običajni potnici sproščeno pogovarjali z ostalimi na vlaku.

V soboto se je v osrednjem Londonu zgodil prizor, ki bi ga le malokdo pripisal najvišjim članom britanske monarhije. Princesa Catherine se je skupaj s svojo hčerko, princeso Charlotte, podala v središče mesta z uporabo javnega prevoza. Namesto luksuznih avtomobilov z zatemnjenimi stekli sta se članici kraljeve družine odločili za podzemno železnico, popularno imenovano the Tube.

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Prizor dveh kraljevih oseb, ki mirno sedita ob ostalih potnikih in se z njimi sproščeno pogovarjata, je hitro pritegnil pozornost javnosti in dokumentiral trenutek sproščenosti v njunih zasebnih življenjih. Dekleti sta izbrali linijo Elizabeth line, ki pa ne velja le za logistično odločitev v primeru prevoza visokih gostov, temveč nosi tudi simbolno noto. Proga je bila odprta v čast pokojne kraljice Elizabete II.

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Za mamo in hčer, ki sta znova dokazali, da sta povsem običajni smrtnici, le da nosita kraljeve nazive, je bila to priložnost za hitro povezavo med domom in osrednjimi deli prestolnice. Prav valižanska princesa že dolgo časa zagovarja načelo, da bi njeni otroci kljub kraljevemu statusu morali izkusiti čim bolj normalno odraščanje, kar vključuje tudi uporabo sredstev javnega potniškega prometa in obiskovanje javnih mest brez nenehne medijske prisotnosti.

Kate in William sta se dan pred izletom z vlakom mudila na Severnem Irskem.
Kate in William sta se dan pred izletom z vlakom mudila na Severnem Irskem.
FOTO: Profimedia

Izlet se je zgodil le dan po tem, ko je Kate opravila vrsto uradnih dolžnosti na Severnem Irskem skupaj s soprogom, princem Williamom. V petek sta bila aktivna v Belfastu, kjer sta obiskala organizacije, ki se ukvarjajo s preprečevanjem brezdomstva med mladimi in podpirajo socialne iniciative. Prehod od protokolarnih obveznosti na državni ravni do povsem sproščene vožnje s podzemnim vlakom naslednjega dne ponazarja dvojno življenje kraljeve družine, ki skuša uravnotežiti tradicijo s potrebami sodobne družbe.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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Kate Middleton Princesa Charlotte Elizabeth line britanska kraljeva družina londonska podzemna železnica

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