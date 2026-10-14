Presenečenje za potnike: princesa Catherine na podzemni železnici

V soboto se je v osrednjem Londonu zgodil prizor, ki bi ga le malokdo pripisal najvišjim članom britanske monarhije. Princesa Catherine se je skupaj s svojo hčerko, princeso Charlotte, podala v središče mesta z uporabo javnega prevoza. Namesto luksuznih avtomobilov z zatemnjenimi stekli sta se članici kraljeve družine odločili za podzemno železnico, popularno imenovano the Tube.

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Prizor dveh kraljevih oseb, ki mirno sedita ob ostalih potnikih in se z njimi sproščeno pogovarjata, je hitro pritegnil pozornost javnosti in dokumentiral trenutek sproščenosti v njunih zasebnih življenjih. Dekleti sta izbrali linijo Elizabeth line, ki pa ne velja le za logistično odločitev v primeru prevoza visokih gostov, temveč nosi tudi simbolno noto. Proga je bila odprta v čast pokojne kraljice Elizabete II.

Za mamo in hčer, ki sta znova dokazali, da sta povsem običajni smrtnici, le da nosita kraljeve nazive, je bila to priložnost za hitro povezavo med domom in osrednjimi deli prestolnice. Prav valižanska princesa že dolgo časa zagovarja načelo, da bi njeni otroci kljub kraljevemu statusu morali izkusiti čim bolj normalno odraščanje, kar vključuje tudi uporabo sredstev javnega potniškega prometa in obiskovanje javnih mest brez nenehne medijske prisotnosti.

Kate in William sta se dan pred izletom z vlakom mudila na Severnem Irskem. FOTO: Profimedia