Presenečenje za sina Matthewa McConaugheyja: dostop do družbenih omrežij

Najstarejši sin Matthewa McConaugheyja in Camile Alves McConaughey je dopolnil 15 let, družina pa je njegov rojstni dan praznovala v velikem slogu. Že tako posebna priložnost je postala še bolj nepozabna, saj je par najstniku razkril, da mu končno dovolita, da se pridruži družbenim medijem.

Na Instagramu sta ponosna starša delila videoposnetek, na katerem sta mu v skupni objavi voščila z besedami: "Vse najboljše Levi Alves McConaughey." Igralec se je začudil, da je fant dopolnil že 15 let, in razkril, da je njegova žena nekoliko nervozna zaradi enega izmed daril, ki mu jih podarjata.

"Vsem vam želim sporočiti, da skupnost dobiva zelo kul in spoštljivega mladeniča, Levi McConaughey prihaja proti vam, in upam, da se lahko vsi potrudite, da z njim ravnate enako. Levi, uživaj v pustolovščini, deli svojo zgodbo in se izražaj ter izmenjaj svojo zgodbo z ljudmi tam zunaj," je še dodal oskarjevec, ki ima z ženo še 13-letno hči Vido in 10-letnega sina Livingstona .

"Levi, na tvoj 15. rojstni dan ti dovoliva, da se pridružiš vesolju družbenih omrežij," mu je sporočil oče, mati pa je dodala: "O tem sva se pogovarjala že tri leta in se pripravljala na to." Starša sta prepričana, da njun sin ve, kdo je, McConaughey pa je dodal: "Ve, kam gre. Mislim, da se lahko spoprime s tem. Ima odlično zgodbo za povedati, deliti."

Najstnik, ki ima sedaj dostop do Instagrama in TikToka, je znan po svojem pustolovskem duhu. Njegov zvezdniški oče je marca delil fotografijo, na kateri Levi stoji poleg svoje neonsko zelene deske, medtem ko njegov oče ponosno razkazuje nekaj svojih poškodb pri deskanju. Ob fotografiji sinovega hrbta, prekritega z modricami in povoji, pa je zapisal: "Spomini na deskanje."

Igralec je bil že od rojstva prvega otroka ponosen na svojo očetovsko vlogo. Leta 2020 je v intervjuju za revijo People dejal, da je to edina stvar, ki si je v življenju želel postati. "In to je zame ostal vrhunec. Biti oče so bile vedno moje edine sanje ... Ne morem si zamisliti ničesar pomembnejšega," je dodal.