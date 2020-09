Presenečenje: Amanda Seyfried rodila sina

34-letnaAmanda Seyfried in 44-letni Thomas Sadoski sta novico, da sta dobila sina, sporočila prek družbenih omrežjih na profilih organizacij INARA in War Child, ki otrokom na konfliktnih območjih zagotavljata psihosocialno podporo, spodbujata izobraževanje in nudita zaščito pred posledicami vojne.

"Odkar se je pred tremi leti rodila najina hčerka, je najina predanost do nedolžnih otrok, ki so jih tako hudo prizadeli konflikti in vojna, gonilna sila najinega življenja. Z rojstvom sina pa je delo organizacij INARA in War Child postalo naša Severnica," sta zakonca zapisala v sporočilu za javnost in delila tudi prvo fotografijo novorojenčka.