Presenetljiv dvojni zmenek: Rihanna in Nicki Minaj z izbrancema

Zanimiv druščina – Rihanna , njen A$AP Rocky , Nicki Minaj ter Kenneth Petty so preživeli skupni večer, fotografije z dvojnega zmenka pa so hitro zaokrožile po spletu. 38-letnica je v naročje stiskala tudi svojega sina, ki bo kmalu dopolnil eno leto, njegovo ime pa je zaenkrat še neznanka.

Štirje prijatelji so se v družbi Nickijinega potomca stiskali na majhni zofi, točen datum zabavnega druženja pa je zaenkrat neznan. Tri dni prej je raperka namreč objavila kar nekaj fotografij, na katerih s sinom pozirata v podobnih oblačilih.

V ločeni objavi je Nicki objavila tudi dva posnetka. Na prvem z Rihanno sledilcem pošiljata poljubčke, na drugem pa je zvezdnica v družbi sinčka. 33-letna pevka je videu atmosfero začinila tudi z izjavo, da se dekleta z Barbadosa in tista iz Trinidada in Tobaga, praviloma ne razumejo najbolje. Rihanna je namreč rojena v barbadoškem okrožju St. Michael, medtem, ko Nicki izhaja iz kraja St. James, ki se nahaja v karibskem Trinidad in Tobagu.