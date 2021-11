Presenetljivo praznično druženje: Stanley Tucci in John Krasinski

Stanley Tucci je ob zahvalnem dnevu delil fotografijo, h kateri je pripisal : "Srečen zahvalni dan želi moja družina vaši." Zbrana druščina, ki je tudi sorodstveno povezana, je javnosti zelo znana. Na sliki se namreč ob hollywoodskem igralcu nahaja ameriški igralec, režiser, producent in scenarist John Krasinski , soprog znane igralke Emily Blunt .

61-letni Tucci je poročen z britansko agentko, ki se ukvarja z literaturo in književnostjo. Felicity Blunt je sestra zvezdnice filma Hudičevka v Pradi (v filmu je zaigral tudi Stanley). Par se je, zanimivo, spoznal ravno na poroki Emily in Johna pred več kot desetletjem, Tucci in Krasinski pa sta tako postala svaka.