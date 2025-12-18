Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Presleyjeva vnukinja biološka mama Travoltovega sina?

Los Angeles, 18. 12. 2025 12.48 pred 4 minutami 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Riley Keough in John Travolta z ženo Kelly Preston

Nekdanja poslovna partnerica Priscille Presley v novi tožbi zoper Elvisovo nekdanjo ženo trdi, da je njuna vnukinja Riley Keough biološka mati najmlajšega otroka Johna Travolte in njegove pokojne soproge Kelly Preston. 36-letnica naj bi jima donirala jajčeca, zakonca pa sta se lahko tako leta 2010 razveselila sina Benjamina.

Brigitte Kruse v tožbi zoper Priscillo Presley trdi, da je njena in Elvisova vnukinja biološka mati najmlajšega sina Johna Travolte in Kelly Preston. Zakonca naj bi Riley Keough plačala med 8.500 in 17.000 evri ter avtomobil znamke Jaguar, da jima je podarila jajčeca, s pomočjo katerih sta leta 2010 dobila sina.

Riley Keough je vnukinja pokojnega Elvisa in Priscille Presley.
Riley Keough je vnukinja pokojnega Elvisa in Priscille Presley.
FOTO: Profimedia

36-letnica naj bi se s ponudbo strinjala, potem ko je svoja jajčeca paru najprej ponudila njena mati Lisa Marie Presley, a sta jih zaradi njene odvisnosti od drog nehala uporabljati. Pokojni Elvisovi hčerki je za težave para povedal njen nekdanji mož Michael Lockwood, ona pa se je odločila, da jima pomaga pri tem, da bosta postala starša.

Preberi še Umrla Lisa Marie Presley

Intimne podrobnosti družine Travolta in Presley sta v tožbi, o kateri je prvi poročal National Enquirer, razkrila Priscillina nekdanja poslovna partnerja Kevin Fialko in Kruse, ki sta zaradi kršenja pogodbe najprej zahtevala 43 milijonov evrov od zvezdničinega sina Navarona Garibaldija Garcie, saj sta opravljala delo pogajalcev in mediatorjev oporoke za družino Presley po pevčevi smrti.

Da gre za lažne navedbe glede Priscilline vnukinje, je v izjavi za Us Weekly zatrdil zvezdničin odvetnik in dodal, da je Krusova s tem dokazala, da nima etičnih in moralnih načel, ki bi ji preprečila, da bi škodovala družini. Njene trditve je označil za sramotne.

John Travolta s pokojno ženo Kelly Preston.
John Travolta s pokojno ženo Kelly Preston.
FOTO: Profimedia

John Travolta in Kelly Preston sta skupaj imela tri otroke. Jett je tragično umrl leta 2009, star 16 let, Ella Bleu je stara 25 let, najmlajši Ben pa 15. Poročila sta se leta 1991 in bila skupaj vse do igralkine smrti leta 2020, ko je izgubila bitko proti raku.

john travolta priscilla presley vnukinja sin mati Riley Keough

Princ William in princesa Catherine z novo družinsko božično voščilnico

SORODNI ČLANKI

Elvis bi bil znova pradedek: Riley Keough je drugič postala mama

Hči o Lise Marie Presley: Umrla je zaradi zlomljenega srca

Mož hčerke Lise Marie Presley med žalno slovesnostjo oznanil, da je oče

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Hči Gorana Višnjića okronana za kraljico Hrvaške
17.500 € za darila za malčka: zdaj ostala brez denarja
17.500 € za darila za malčka: zdaj ostala brez denarja
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
Ko darilo postane izkušnja
Ko darilo postane izkušnja
zadovoljna
Portal
Možganska kap je za vedno spremenila njeno življenje
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Izostanek menstruacije: kakšna so tveganja in kako ukrepati?
Izostanek menstruacije: kakšna so tveganja in kako ukrepati?
Plašč, ki je popoln za december
Plašč, ki je popoln za december
vizita
Portal
10 živil, ki lahko izboljšajo vaš spanec
Je ta bolečina lahko nevarna?
Je ta bolečina lahko nevarna?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
Nova raziskava razkriva skrito tveganje mikroplastike
Nova raziskava razkriva skrito tveganje mikroplastike
cekin
Portal
Zakonca zadela že drug jackpot
Uskladitev pokojnin 2026: kdaj in za koliko?
Uskladitev pokojnin 2026: kdaj in za koliko?
Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
moskisvet
Portal
Ustrelili so ga skupaj z mamo
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Na to morate biti pozorni pri jemanju vitamina D
Na to morate biti pozorni pri jemanju vitamina D
Vroča 62-letnica jemlje dih
Vroča 62-letnica jemlje dih
dominvrt
Portal
Kaj skriti, ko gosti potrkajo
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Čas se izteka: preživela sta kugo, bosta našla varen dom?
Čas se izteka: preživela sta kugo, bosta našla varen dom?
okusno
Portal
Najboljši domači namazi in pomake za praznične pogostitve
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Super pecivo, ki vedno uspe
Super pecivo, ki vedno uspe
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
voyo
Portal
Diddy: Vsem na očeh
Sandokan
Sandokan
Na lovu
Na lovu
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420