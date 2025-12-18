Presleyjeva vnukinja biološka mama Travoltovega sina?

Brigitte Kruse v tožbi zoper Priscillo Presley trdi, da je njena in Elvisova vnukinja biološka mati najmlajšega sina Johna Travolte in Kelly Preston . Zakonca naj bi Riley Keough plačala med 8.500 in 17.000 evri ter avtomobil znamke Jaguar, da jima je podarila jajčeca, s pomočjo katerih sta leta 2010 dobila sina.

36-letnica naj bi se s ponudbo strinjala, potem ko je svoja jajčeca paru najprej ponudila njena mati Lisa Marie Presley , a sta jih zaradi njene odvisnosti od drog nehala uporabljati. Pokojni Elvisovi hčerki je za težave para povedal njen nekdanji mož Michael Lockwood , ona pa se je odločila, da jima pomaga pri tem, da bosta postala starša.

Intimne podrobnosti družine Travolta in Presley sta v tožbi, o kateri je prvi poročal National Enquirer, razkrila Priscillina nekdanja poslovna partnerja Kevin Fialko in Kruse, ki sta zaradi kršenja pogodbe najprej zahtevala 43 milijonov evrov od zvezdničinega sina Navarona Garibaldija Garcie, saj sta opravljala delo pogajalcev in mediatorjev oporoke za družino Presley po pevčevi smrti.

Da gre za lažne navedbe glede Priscilline vnukinje, je v izjavi za Us Weekly zatrdil zvezdničin odvetnik in dodal, da je Krusova s tem dokazala, da nima etičnih in moralnih načel, ki bi ji preprečila, da bi škodovala družini. Njene trditve je označil za sramotne.