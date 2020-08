Presrečna mamica Lea Michele delila prvo družinsko fotografijo

Lea Michele in njen mož Zandy Reich sta 20. avgusta razveselila rojstva prvega sina, za katerega sta izbrala ime Ever Leo. Do danes novopečena starša nista delila nobenih podrobnosti o sinovem rojstvu, vse do danes. 33-letna igralka je na Instagramu objavila ljubko črno-belo fotografijo, na kateri ponosna starša držita sina za nogico. Objavo je obogatila z besedami: "Za vedno hvaležna za ta resnični blagoslov."