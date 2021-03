Prestižna vila Michaela Jordana že deveto leto ne najde kupca

Košarkarska legenda je leta 2007, po ločitvi od žene, prevzela popolno lastništvo nepremičnine. Prvič jo je skušal prodati že leta 2012, zanjo pa je zahteval izjemnih 24,4 milijona evrov. Po dolgih letih poskusov prodaje in nezanimanja potencialnih kupcev,je sedaj cena hiše, ki jo krasi kar devet spalnic in šestnajst kopalnic, nekaj več kot 12 milijonov evrov.

Leto po tem, ko se je nepremičnina prvič pojavila na nepremičninskem trgu, je cena padla za nekaj milijonov in se nato ustalila pri ceni 13,4 milijona, vendar so bili pričakovani znesek zaradi premajhnega zanimanja kupcev že leta 2015 primorani znižati na sedanjo. Nepremičninske agente je presenetilo tudi dejstvo, da se zanimanje za hišo ni dvignilo niti po izjemno uspešni dokumentarni seriji The Last Dance.

V hiši vse spominja na košarkarskega zvezdnika, saj je mnogo kosov v notranjosti prirejenih po njegovi zamisli in jih zaznamuje slovita številka 23, ki obiskovalca pozdravi že na vhodu, saj je del varnostne ograje. Posestvo je nastajalo v obdobju štirih let in je bilo popolnoma dokončano leta 1995. Hišo, ki jo sestavljajo tri nadstropja, so v celoti prenovili leta 2009. V njej se nahaja pet kaminov, kuhinja za zasebnega kuharja, košarkarsko igrišče, ki so ga dodali leta 2001, zunanje teniško igrišče in garaža za več avtomobilov. V vili je tudi kinodvorana, soba za poker, sobica za cigare ter vinska klet. Pripada pa ji tudi hiša za goste, ki ima tri spalnice.