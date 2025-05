Prestižna zabava Beckhama prekinjena v zgodnjih jutranjih urah

Prestižna zabava za jubilejni 50. rojstni dan Davida Beckhama naj bi se končala v zgodnjih jutranjih urah, potem ko so se lokalni prebivalci pritožili zaradi hrupa. Zvezdniška zabava naj bi bila tako po posredovanju pristojnih organov prekinjena ob pol štirih zjutraj, je poročal britanski Mirror. Na seznamu gostov so bili med drugim filmski režiser Guy Ritchie, igralka Eva Longoria in kuharski mojster Gordon Ramsay.