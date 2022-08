Prestižni avtomobil pokojnega Paula Walkerja že kmalu na dražbi

Paul Walker , ki je življenje leta 2013 izgubil v prometni nesreči, je bil v zasebnem življenju velik navdušenec nad avtomobili. V njegovi zbirki je bilo tudi vozilo Porsche 911 Carrera RS 2.7, letnik 1973, to pa se bo sedaj znašlo na dražbi v sklopu avtomobilskega tedna v Montereyu.

Dogodek, ki se bo letos odvijal med 18. in 20. avgustom, velja za enega izmed najbolj atraktivnih dogodkov avtomobilistične industrije in kraj, kjer so na ogled najdražji primerki avtomobilov na svetu.