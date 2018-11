'Prestrašil sem se, ko sem zagledal placento'

26-letnik je nedavno v eni izmed pogovornih ameriških oddaj spregovoril o tem, kakšni občutki so ga spremljali ob hčerkinem porodu, saj je bil ves čas prisoten v porodni sobi. Povedal je, da je popkovnico prerezal sam in da ga je najbolj prestrašil pogled na placento: ''Bil sem živčen in prestrašen obenem ... Oba sva tako mlada in imeti otroka je res velika odgovornost. Vsi strahovi so izginili, ko sem svojo deklico prijel v naročje in me je preplavil občutek blaženosti. Nisem si mislil, da bom lahko kdajkoli v življenju koga tako močno ljubil. V porodni sobi mi je družbo delala Kyliejina mama Kris, ki me je mirila, saj je bila moja trema več kot opazna. Tokrat sem bil prvič prisoten ob porodu in Kris me je vodila skozi celoten proces. Ko sem prerezal popkovnico, je prišla ven placenta. O moj bog, kako sem se prestrašil! To je bilo nekaj najbolj norega, kar sem videl v svojem življenju!''