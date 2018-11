Presuha? Objavila fotografije, zaradi katerih se je vsul plaz kritik

''Danes imam pomerjanje pri Victoria's Secret. Komaj čakam, da vidite vsa lepa oblačila ... Zelo sem hvaležna, da bom spet del šova. Počutim se srečnejšo in bolj zdravo kot kadar koli prej (postave so različne in se odzovejo drugače na dobro vadbeno rutino in zdravo prehrano),'' je zapisala slavna manekenka, ki meri 175 centimetrov.

Zaradi objavljenih fotografij, na katerih pozira v spodnjem perilu, je prejela kar nekaj kritik. Nekatere je zmotila njena koščena postava. Eden od oboževalcev je v skrbeh zapisal, da je na prvi pogled videti, da ima težave z motnjami hranjena: ''To je anoreksija.'' Nekdo pa je komentiral, da je videti, kot da bi stradala. Nekateri pa so menili, da je popolna. No, vsake oči imajo svojega malarja, zato naj to ostane v presoji vsakega posameznika.

Poleg Belle se bodo po enem od največjih modnih dogodkov leta po modni brvi sprehodile tudi njena starejša sestra Gigi, Cindy Bruna, Shanina Shaik, Candice Swanepoel, Stella Maxwell, Adriana Lima, Sara Sampaio, Taylor Hill in Kendall Jenner. Za glasbeno vzdušje pa bodo letos poskrbeli Bebe Rexha, The Chainsmokers, Halsey, Kelsea Ballerini, Rita Ora, Shawn Mendes inThe Struts.