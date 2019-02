Prešuštniški škandal: Zvezdnica spregovorila o moževi nezvestobi

V teh dneh v Mehiki odmeva škandal, ki je naplavil veliko umazanega perila. Potem, ko je mehiški igralec Gabriel Soto končno javno spregovoril o svoji novi ljubezni, se je oglasila njegova nekdanja žena. Ta je v iskrenem videu spregovorila o moževi nezvestobi in o težkih časih, ki so doleteli njeno družino.

Geraldine Bazán je odkrito spregovorila o razlogih za ločitev od Gabriela Sota. FOTO: Profimedia

Mehiška igralka Geraldine Bazanje objavila video, v katerem pojasni, kdaj se je v njenem zakonu z mehiškim igralcem Gabrielom Sotomzačelo krhati. Med drugim tudi, zakaj je začela sumiti, da jo mož vara z drugo, mlajšo igralsko kolegico Irino Baeva. Za objavo videa se je odločila, ker želi zaščiti svoji hčerkiElisso Marie in Alexo Mirando, ker je po njenih besedah prav, da izvemo, kaj se je v resnici zgodilo ter da izvemo, kdo je kdo v tej zgodbi.

''20. maja 2017 sem si ogledala gledališko predstavo (Por qué los hombres aman a las cabronas; v prevodu Zakaj moški ljubijo prasice - predstava, v kateri nastopata Gabriel in Irina), v kateri igra oče mojih hčerk, zdaj nekdanji mož. Ko sem šla pozdravit eno od njegovih soigralk (Irino), ki je danes srčna izbranka mojega nekdanjega moža, sem začutila, da je bila do mene zelo čudna. Ni me pogledala niti v oči, pač me ženske začutimo te stvari, ko je nekaj narobe. Očeta svojih hčerk sem vprašala, ali je med njima, kaj več. On je vse takoj zanikal in jaz sem se zadovoljila z odgovorom in to sprejela,'' v videu svojim oboževalcem priznaGeraldine.Med drugim v videu spregovori o ''znakih'', ki jih je opazila na družbenih omrežjih,zaradi katerih je znova podvomila v moževo nezvestobo.

Svojega moža je znova soočila zaradi iste teme, ki pa nato ni zanikal romance z mlado Rusinjo. ''Odgovor mojega moža je bil: 'Ne bo se ponovilo.' Predvidevala sem, da je s tem mislil, da bo Irina prenehala z objavami in prikritimi sporočili na družbenih omrežjih, s čimer mi je na nek način potrdil, da se med njima nekaj dogaja. Njena naslednja objava se je glasila: ''Če te je bolelo, kar si videla, boš šele zdaj videla, kaj prihaja.'' S tem je mislila, da prihajajo še hujši časi,'' svojo plat zgodbe opiše razočarana Geraldine.

Gabriel Soto se je znašel v vrtincu škandala. FOTO: Profimedia

1. septembra 2017 se je Gabriel odselil iz hiše, ker se je znašel v škandalu glede očetovstva. Obtožili so ga, da je oče otroka igralke Marjorie de Sousa.Ko je dokazal, da je šlo samo za govorice in da je fantov oče igralec Julian Gil, je poskušal svoje ime oprati, a škoda je bila že narejena. Govorice so seveda močno vplivale tudi na njun odnos z Geraldine. 36-letna Geraldine Bazán je med drugim povedala, da je Irina nekoč v Instagramovi zgodbi objavila fotografijo, pod katero je zapisala: ''Dom.'' Na njej se je videla potovalka njenega moža. ''Takrat sem spoznala, da Irina želi, da bi jaz izvedela, da ima razmerje z mojim možem. In hkrati, da bi me prizadela. Moža sem spet soočila in mu pokazala njene objave. Naravnost sem ga vprašala, ali ima zvezo s tem dekletom in on mi je odgovoril naslednje: 'Ona je zame samo tolažba. Vidiva se občasno.' Seveda sem po tej izjave ugotovila, da je med njima nekaj več in tistega dne sem se odločila, da se ločiva. Irina je naslednji dan v Instagram storyju objavila zapis v angleščini: ''What a lovely little mess I've made.'',kar v prevodu pomeni ''Kakšno luštno malo zmešnjavo sem naredila.'' Zvezdnica je nato še dodala, da se je Irina s tem iz nje grdo ponorčevala.

Na njen video se je že odzvala Irina, ki je v uradni izjavi zapisala: ''Popolne resnice nima nihče,'' in nadaljevala, da ne bo na nikogar kazala s prstom zaradi spoštovanja, njene zasebnosti in drugih vpletenih. "Če me v tem trenutku ta situacija označuje, da sem ''zlobnica iz pravljice", z dvignjeno glavo temu prisluhnem, ne da bi pri tem okrivila tretje osebe. Popolnoma verjamem, da bo čas in življenje postavilo stvari na pravo mesto, ne da bi bila pri tem označena kot žrtev ali rabelj.'' je zapisala, pri tem pa dodala, da je sledila svojim sanjam in odšla v Mehiko študirat, saj želi graditi svojo kariero. Med drugim je dejala, da je trenutno osredotočena na delo in projekte, ki jo veselijo.

Kdo je grešni kozel v tej zgodbi? FOTO: Televisa Internacional

Odzval pa se je tudi Gabriel, ki je za mehiške medije povedal: ''Vsaka zgodba ima dve plati. In svojo bi rad zadržal zase zaradi spoštovanja. Vsi vpleteni vemo resnico, kaj se je v resnici zgodilo,'' je za mehiške medije novinarju Gustavo Adolfu povedal Gabriel.

Irina Baeva in Gabriel Soto navdušujeta v vlogi ljubezenskega para v telenoveli In prišla je ljubezen (Vino El Amor), ki jo lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 14.25 na POP TV.

''Irina je bila v tistem času samo prijateljica. Za razhod in ločitev z Gerladine še enkrat ponavljam ni bila kriva tretja oseba. moja vest je mirna. Spomnim se datomov in kdaj se kaj dogajalo. nikogar ne želim blatiti. Geraldine želim vse najboljše in da bi našla mir in srečo. Da najde osebo, ki jo bo izpolnjevala in ki jo bo osrečila,'' je povedalza TV program Suelta La Sopa. Na vprašanje, ali so njegove hčerke že spoznale Irino, je igralec odgovoril: ''To je zelo zasebna tema. Ne, ne poznajo je. Ampak to je tema, ki se tiče samo nas.''