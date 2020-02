Pretresljiva izpoved Slovenke, ki se bori za srce sanjskega moškega

V boju za sanjskega moškega Hrvaške, postavnega Gorana, so pritekle prve solze. Za čustvene trenutke je poskrbela Slovenka Ana, ki je s preostalimi kandidatkami delila svojo žalostno zgodbo iz otroštva ter posledice, ki jih zaradi pomanjkanja ljubezni čuti še danes.

V pretekli epizodi šova Sanjski moški Hrvaške je hišo, v kateri so nastanjena dekleta, obiskala atraktivna dama. Med dekleti je završalo in takoj so se pojavila ugibanja, ali je morda to njihova nova tekmica. Punce so se radovedno nabrale v skupnem prostoru in z zanimanjem spremljale, kakšne novice jim je prinesla. V uvodnem pozdravu jim je razložila, da je v hiši z namenom, da jim priredi učno uro o ljubezenskih odnosih. Dekleta so skeptično spremljala, kakšne nasvete je za njih pripravila Sanela, strokovnjakinja na področju ljubezni in razmerij.

Ana je v solzah povedala, s kakšnimi težavami se bori vse življenje. FOTO: POP TV

Srečanje se je pričelo s predstavitvijo deklet, vsaka od njih je morala povedati nekaj o sebi. Konkurentke v borbi za Goranovo srce so druga za drugo govorile o svojih preteklih ljubezenskih izkušnjah, v predstavitvah pa smo dve od njih tudi podrobneje spoznali. Ena izmed kandidatk, 33-letna Slovenka Ana Raščan, se je na druženju z dekleti in svetovalko popolnoma odprla in priznala težave, s katerimi se sooča vse življenje. Že v predstavitvenem videu je povedala, da je ljubezen za njo zelo težka tema. ''Med materjo in očetom nikoli nisem videla ljubezni, nihče me ni mogel naučiti, kako močno ljubiti, zato se moram tega naučiti sedaj, kot odrasla.'' Povedala je, da hrepeni po ljubezni in da jo potrebuje, kar je ubesedila kot njeno največjo življenjsko željo.